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Український тренер оголосив про інтерес Реала до Забарного

20 листопада 2024 18:03
Станіслав Костюк - Редактор
Забарний може перейти в Реал — тренер поділився інсайдом
Два колишні "динамівці": Ілля Забарний вітає Романа Яремчука. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Станіслав Костюк - Редактор

Відомий тренер В'ячеслав Грозний прокоментував гру збірної України у Лізі Націй. Експерт назвав футболіста, який уже зараз є зіркою національної команди.

Грозний чекає, коли цей гравець перейде в один із грандів Європи, повідомляє "Футбол24".

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В'ячеслав Грозний назвав правильним рішення Сергія Реброва повернути до основного складу збірної України Романа Яремчука та Олександра Зінченка. Обидва гравці забили по голу у перші десять хвилин поєдинку Ліги націй проти Албанії.

Ілля Забарний
Ілля Забарний виводить збірну України на поле. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Грозний заявив, що попри нестачу ігрової практики у клубах, ці футболісти залишаються гравцями високого класу. Вони продемонстрували прагнення та бажання принести своїй національній команді результат. Але найкращим футболістом матчу тренер вважає іншого виконавця.

Грозний похвалив Забарного

Колишній тренер київського "Арсенала" вважає, що захисник англійського "Борнмута" вже зараз готовий перейти до будь-якого відомого клубу. Рівень гри Забарного зробив його трансферною метою грандів європейського футболу.

"Забарний — це взагалі топ і, враховуючи проблеми у захисті в "Реалі" або "Манчестер Сіті", гадаю, ці команди вже стежать за його прогресом. Після закінчення чемпіонату Англії або навіть у зимове трансферне вікно Ілля може опинитися в суперклубі", — розповів Грозний.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Нещодавно стало відомо, що "Манчестер Сіті" справді цікавиться українцем. Серед претендентів на Забарного виявилися "Челсі" та "Тоттенгем". Про інтерес із боку "Реала" раніше відомо не було.

Нагадаємо, Артем Мілевський назвав гравця, якого вважає за слабку ланку у збірній України.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс поділився трансферними планами київського клубу.

Керівництво "Манчестер Сіті" домовилося про продовження контракту з Хосепом Гвардіолою та обрало нового спортивного директора.

спорт футбол Збірна України з футболу Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут

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