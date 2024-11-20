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Шевченко звернувся до Реброва після перемоги збірної України

20 листопада 2024 10:38
Станіслав Костюк - Редактор
Шевченко оцінив роботу Реброва у збірній України
Андрій Шевченко та Сергій Ребров із гравцями збірної України. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Станіслав Костюк - Редактор

Президент УАФ Андрій Шевченко поділився думкою про гру збірної України у матчі з Албанією. Підопічні Сергія Реброва вирвали з рахунком 2:1.

Шевченко відзначив не лише результат, але й подякував команді за громадянську акцію під час матчу на своїй сторінці в Instagram.

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Футболісти збірної України проводять акцію. Фото: Reuters

Шевченко подякував команді

Гравці збірної України після першого голу продемонстрували на полі футболку національної команди з цифрою 1000 на спині. Цей акт показує, скільки днів триває війна у країні. Андрій Шевченко подякував команді за цей жест.

Також президент УАФ написав, що футболісти продемонстрували характер і досягли того результату, який був необхідний "синьо-жовтим". Андрій Шевченко назвав перемогу символічною та подякував команді та її головному тренеру Сергію Реброву. Після фінального свистка глава УАФ спустився до роздягальні збірної України, щоб особисто поспілкуватися з гравцями та тренерами.

Нагадаємо, перед наставником "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим постало важливе завдання.

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спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Ліга Націй Сергій Ребров

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