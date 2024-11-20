Шевченко оценил работу Реброва в сборной Украины

Андрей Шевченко и Сергей Ребров с игроками сборной Украины. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился мнением об игре сборной Украины в матче с Албанией. Подопечные Сергея Реброва вырвали победу со счетом 2:1.

Шевченко отметил не только результат, но и поблагодарил команду за гражданскую акцию во время матча на своей странице в Instagram.

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Сборная Украины одержала важную выездную победу над Албанией. Уже к 10-й минуте поединка счет в матче 6 тура Лиги Наций был 2:0 в пользу команды Сергея Реброва. Во втором тайме "сине-желтые" пропустили гол с пенальти, но в итоге набрали три очка. Этот результат вывел команду на второе место в итоговой турнирной таблице своего квартета.

Футболисты сборной Украины проводят акцию. Фото: Reuters

Шевченко поблагодарил команду

Игроки сборной Украины после первого гола продемонстрировали на поле футболку национальной команды с цифрой 1000 на спине. Этот акт демонстрирует, сколько дней длится война в стране. Андрей Шевченко поблагодарил команду за этот жест.

Также президент УАФ написал, что футболисты продемонстрировали характер и добились того результата, который был необходим "сине-желтым". Андрей Шевченко назвал победу символической и поблагодарил команду и ее главного тренера Сергея Реброва. После финального свистка глава УАФ спустился в раздевалку сборной Украины, чтобы лично пообщаться с игроками и тренерами.

Напомним, перед наставником "сине-желтых" Сергеем Ребровым стоит важная задача.

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