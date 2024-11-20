Зинченко сделал важное заявление после победы Украины над Албанией

Александр Зинченко и Роман Яремчук празднуют гол. Фото: Reuters/Florion Goga

Защитник сборной Украины Александр Зинченко оценил собственную игру в матче с Албанией, в котором "сине-желтые" победили со счетом 2:1. Футболист "Арсенала" открыл счет уже на пятой минуте поединка.

Зинченко рассказал об акции с футболкой, на которой оказалась цифры 1000, сообщает "Суспільне Спорт".

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Александр Зинченко на пятой минуте матча шестого тура Лиги Наций в Албании точным фирменным ударом замкнул прострел с левого фланга. Сразу после этого защитник побежал к трибуне, где взял футболку сборной Украины с 1000 номером. Игроки национальной команды продемонстрировали всему миру, сколько дней продолжается российская агрессия.

Что Зинченко сказал о матче

Футболист национальной команды признался, что после гола его охватили эмоции, которые Александру сложно описать. Он больше думал об Украине, чем о своем голе. Зинченко заявил, что не может даже представить, с чем каждый день приходится справляться его соотечественникам.

Александр Зинченко выбивает мяч в подкате. Фото: Reuters/Florion Goga

Зинченко попросил украинцев не сдаваться и заявил, что команда посвятила им победу над Албанией. Также футболист подтвердил, что работает для того, чтобы набрать оптимальную форму. Как только Александр узнал, что выйдет в основе сборной Украины, он сразу настраивался на то, чтобы забить гол.

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