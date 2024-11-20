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Зинченко раскрыл детали акции сборной Украины после своего гола

20 ноября 2024 09:51
Станислав Костюк - Редактор
Зинченко сделал важное заявление после победы Украины над Албанией
Александр Зинченко и Роман Яремчук празднуют гол. Фото: Reuters/Florion Goga
Станислав Костюк - Редактор

Защитник сборной Украины Александр Зинченко оценил собственную игру в матче с Албанией, в котором "сине-желтые" победили со счетом 2:1. Футболист "Арсенала" открыл счет уже на пятой минуте поединка.

Зинченко рассказал об акции с футболкой, на которой оказалась цифры 1000, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Александр Зинченко на пятой минуте матча шестого тура Лиги Наций в Албании точным фирменным ударом замкнул прострел с левого фланга. Сразу после этого защитник побежал к трибуне, где взял футболку сборной Украины с 1000 номером. Игроки национальной команды продемонстрировали всему миру, сколько дней продолжается российская агрессия. 

Что Зинченко сказал о матче 

Футболист национальной команды признался, что после гола его охватили эмоции, которые Александру сложно описать. Он больше думал об Украине, чем о своем голе. Зинченко заявил, что не может даже представить, с чем каждый день приходится справляться его соотечественникам. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко выбивает мяч в подкате. Фото: Reuters/Florion Goga

Зинченко попросил украинцев не сдаваться и заявил, что команда посвятила им победу над Албанией. Также футболист подтвердил, что работает для того, чтобы набрать оптимальную форму. Как только Александр узнал, что выйдет в основе сборной Украины, он сразу настраивался на то, чтобы забить гол. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров должен решить важную задачу в национальной команде. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Александр Зинченко Лига Наций

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