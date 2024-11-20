Зінченко зробив важливу заяву після перемоги України над Албанією

Олександр Зінченко та Роман Яремчук святкують гол. Фото: Reuters/Florion Goga

Захисник збірної України Олександр Зінченко оцінив власну гру у матчі з Албанією, у якому "синьо-жовті" перемогли з рахунком 2:1. Футболіст "Арсенала" відкрив рахунок уже на п'ятій хвилині поєдинку.

Зінченко розповів про акцію з футболкою, на якій опинилася цифра 1000, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Олександр Зінченко на п'ятій хвилині матчу шостого туру Ліги Націй в Албанії влучним фірмовим ударом замкнув простріл із лівого флангу. Одразу після цього захисник побіг до трибуни, де взяв футболку збірної України із 1000 номером. Гравці національної команди продемонстрували всьому світу, скільки днів триває російська агресія.

Що Зінченко сказав про матч

Футболіст національної команди зізнався, що після голу його охопили емоції, які Олександру важко описати. Він більше думав про Україну, ніж свій гол. Зінченко заявив, що не може навіть уявити, з чим щодня доводиться давати раду його співвітчизникам.

Олександр Зінченко вибиває м'яч у підкаті. Фото: Reuters/Florion Goga

Зінченко попросив українців не здаватися та заявив, що команда присвятила їм перемогу над Албанією. Також футболіст підтвердив, що працює для того, щоб набрати оптимальну форму. Щойно Олександр дізнався, що вийде в основі збірної України, він одразу налаштовувався на те, щоб забити гол.

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