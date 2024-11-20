Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинский тренер объявил об интересе Реала к Забарному arrow

Украинский тренер объявил об интересе Реала к Забарному

20 ноября 2024 18:03
Станислав Костюк - Редактор
Забарный может перейти в Реал — тренер поделился инсайдом
Два бывший "динамовца": Илья Забарный поздравляет Романа Яремчука. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Станислав Костюк - Редактор

Известный тренер Вячеслав Грозный прокомментировал игру сборной Украины в Лиге Наций. Эксперт назвал футболиста, который уже сейчас является звездой национальной команды.

Грозный ждет, когда этот игрок перейдет в один из грандов Европы, сообщает "Футбол24". 

Читайте также:

Вячеслав Грозный назвал правильным решение Сергея Реброва вернуть в основной состав сборной Украины Романа Яремчука и Александра Зинченко. Оба игрока забили по голу в первые десять минут поединка Лиги наций против Албании. 

Илья Забарный
Илья Забарный выводит сборную Украины на поле. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Грозный заявил, что несмотря на нехватку игровой практики в клубах, эти футболисты остаются игроками высокого класса. Они продемонстрировали рвение и желание принести своей национальной команде результат. Но лучшим футболистом матча тренер считает другого исполнителя. 

Грозный похвалил Забарного 

Бывший тренер киевского "Арсенала" считает, что защитник английского "Борнмута" уже сейчас готов перейти в любой известный клуб. Уровень игры Забарного сделал его трансферной целью грандов европейского футбола. 

"Забарный — это вообще топ и, учитывая проблемы в защите в "Реале" или "Манчестер Сити", думаю, эти команды уже следят за его прогрессом. После окончания чемпионата Англии или даже в зимнее трансферное окно Илья может оказаться в суперклубе", — рассказал Грозный. 

Илья Забарный
Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Недавно стало известно, что "Манчестер Сити" действительно интересуется украинцем. Среди претендентов на Забарного оказались "Челси" и "Тоттенхэм". Об интересе со стороны "Реала" раньше известно не было. 

Напомним, Артем Милевский назвал игрока, которого считает слабым звеном в сборной Украины. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился трансферными планами киевского клуба. 

Руководство "Манчестер Сити" договорилось о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой и выбрало нового спортивного директора

спорт футбол Сборная Украины по футболу Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

18:23 В Киеве мужчина создавал видео для уклонистов — что решил суд

18:09 В Одессе выделят 7 млн на обрезку деревьев — есть нюанс

18:03 Киевлян предупреждают о первых снегопадах и гололеде завтра

17:55 Сколько стоит новый S.T.A.L.K.E.R. в Украине — цена в Steam

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

17:34 Появились первые оценки критиков на STALKER 2 — что говорят

17:34 Синоптики предупреждают об опасности — какая погода будет завтра

17:31 Яйца по 100 грн — почему стремительно растут цены

17:31 У российского актера Машкова забрали квартиру в Одессе — детали

18:23 В Киеве мужчина создавал видео для уклонистов — что решил суд

18:09 В Одессе выделят 7 млн на обрезку деревьев — есть нюанс

18:03 Киевлян предупреждают о первых снегопадах и гололеде завтра

17:55 Сколько стоит новый S.T.A.L.K.E.R. в Украине — цена в Steam

17:34 Появились первые оценки критиков на STALKER 2 — что говорят

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:34 Синоптики предупреждают об опасности — какая погода будет завтра

17:31 Яйца по 100 грн — почему стремительно растут цены

17:31 У российского актера Машкова забрали квартиру в Одессе — детали

17:28 США передают Украине новый пакет помощи, который включает

17:25 Подробный обзор криптовалюты Solana

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо