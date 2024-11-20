Забарный может перейти в Реал — тренер поделился инсайдом

Два бывший "динамовца": Илья Забарный поздравляет Романа Яремчука. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Известный тренер Вячеслав Грозный прокомментировал игру сборной Украины в Лиге Наций. Эксперт назвал футболиста, который уже сейчас является звездой национальной команды.

Грозный ждет, когда этот игрок перейдет в один из грандов Европы, сообщает "Футбол24".

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Вячеслав Грозный назвал правильным решение Сергея Реброва вернуть в основной состав сборной Украины Романа Яремчука и Александра Зинченко. Оба игрока забили по голу в первые десять минут поединка Лиги наций против Албании.

Илья Забарный выводит сборную Украины на поле. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Грозный заявил, что несмотря на нехватку игровой практики в клубах, эти футболисты остаются игроками высокого класса. Они продемонстрировали рвение и желание принести своей национальной команде результат. Но лучшим футболистом матча тренер считает другого исполнителя.

Грозный похвалил Забарного

Бывший тренер киевского "Арсенала" считает, что защитник английского "Борнмута" уже сейчас готов перейти в любой известный клуб. Уровень игры Забарного сделал его трансферной целью грандов европейского футбола.

"Забарный — это вообще топ и, учитывая проблемы в защите в "Реале" или "Манчестер Сити", думаю, эти команды уже следят за его прогрессом. После окончания чемпионата Англии или даже в зимнее трансферное окно Илья может оказаться в суперклубе", — рассказал Грозный.

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Недавно стало известно, что "Манчестер Сити" действительно интересуется украинцем. Среди претендентов на Забарного оказались "Челси" и "Тоттенхэм". Об интересе со стороны "Реала" раньше известно не было.

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