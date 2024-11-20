Манчестер Сити договорился с Гвардиолой и нашел замену Бегиристайну

Хосеп Гвардиола во время матча "Ман Сити". Фото: Reuters/Paul Childs

Каталонский главный тренер Хосеп Гвардиола продолжит руководить игрой английской команды "Манчестер Сити" несмотря на слухи об уходе из клуба. Руководство "горожан" провело переговоры с наставником о продолжении контракта.

Гвардиола согласился продлить действующее соглашение, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Хосеп Гвардиола принял предложение руководства "Манчестер Сити" о продлении контракта, срок действия которого истекает летом 2025 года. Новое соглашение будет подписано сроком еще на сезон с возможностью продления на год.

Хосеп Гвардиола и Джон Стоунз. Фото: Reuters/Molly Darlington

Новый спортдир "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола уже неоднократно продлевал контракт с английским клубом. Он сохранил эту традицию даже несмотря на слухи о скорой замене спортивного директора "Манчестер Сити".

Руководство "горожан" ведет переговоры с бывшим футболистом сборной Португалии Уго Вианой, который сейчас работает в лиссабонском "Спортинге". А нынешний спортдир "Ман Сити" Чики Бегиристайн в конце сезона покинет клуб.

В последний месяц "Манчестер Сити" находится в игровом кризисе. Команда впервые под руководством Хосепа Гвардиолы проиграла четыре матча подряд.

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