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Гвардіола ухвалив рішення про майбутнє — що відомо

20 листопада 2024 16:26
Станіслав Костюк - Редактор
Манчестер Сіті домовився з Гвардіолою і знайшов заміну Бегірістайну
Хосеп Гвардіола під час матчу "Ман Сіті". Фото: Reuters/Paul Childs
Станіслав Костюк - Редактор

Каталонський головний тренер Хосеп Гвардіола продовжить керувати грою англійської команди "Манчестер Сіті" попри чутки про звільнення з клубу. Керівництво "містян" провело переговори з наставником про продовження контракту.

Гвардіола погодився продовжити чинну угоду, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Хосеп Гвардіола прийняв пропозицію керівництва "Манчестер Сіті" щодо продовження контракту, термін дії якого спливає влітку 2025 року. Нова угода буде підписана терміном ще на сезон із можливістю продовження на рік.

Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола та Джон Стоунз. Фото: Reuters/Molly Darlington

Новий спортдир "Манчестер Сіті"

Хосеп Гвардіола вже неодноразово продовжував контракт з англійським клубом. Він зберіг цю традицію навіть попри чутки про швидку заміну спортивного директора "Манчестер Сіті".

Керівництво "містян" веде переговори з колишнім футболістом збірної Португалії Угу Віаною, який зараз працює у лісабонському "Спортінгу". А нинішній спортдир "Ман Сіті" Чікі Бегірістайн наприкінці сезону покине клуб.

В останній місяць "Манчестер Сіті" перебуває в ігровій кризі. Команда вперше під керівництвом Хосепа Гвардіоли програла чотири матчі поспіль.

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спорт футбол Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола тренер АПЛ

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