Динамо зимой избавится от одного из футболистов

Брайан Себальос во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" приняло решение не продлевать аренду Брайана Себальоса. Центральный защитник "Форталезы" вскоре покинет украинский клуб.

Тренерский штаб "Динамо" не устроили игровые качества футболиста, сообщает "ТаТоТаке".

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Колумбийский защитник Брайан Себальос выступает за киевское "Динамо" на правах аренды из бразильской "Форталезы". Однако за полгода 23-летний футболист так и не сумел закрепиться в основном составе столичной команды.

Брайан Себальос в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

"Динамо" будет искать нового защитника

В киевском клубе недовольны тем, что Себальос часто получает травмы. Следствием этого стало то, что Брайан редко выходит на поле. Ему удалось сыграть только четыре матча во всех турнирах и забить один гол. В итоге 31 декабря футболист покинет "Динамо".

Киевский клуб будет искать нового центрального защитника, поскольку у команды остаются проблемы в обороне. По итогам 12 туров "Динамо" делит первое место в турнирной таблице с "Александрией". Свой следующий поединок подопечные Александра Шовковского проведут 23 ноября в Киеве против "Черноморца".

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