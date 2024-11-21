Яремчук готовится покинуть Олимпиакос

Яремчук может досрочно уйти из Олимпиакоса — что известно
Форвард сборной Украины Роман Яремчук может снова сменить клуб. В греческом "Олимпиакосе" недовольны игрой футболиста.
От Яремчука ждали большего влияния на результаты команды, сообщает Sportime.
Греческий "Олимпиакос" заплатил за Романа Яремчука два миллиона евро, а зарплата украинского футболиста составляет полтора миллиона. Однако в клубе начинают считать, что эти траты не окупятся.
Почему в Греции недовольны Яремчуком
В сезоне 2024/2025 украинский форвард сыграл восемь матчей, причем только в двух из них футболист выходил на поле в стартовом составе. В общей сложности Яремчук сыграл 206 минут и забил один мяч.
В "Олимпиакосе" рассчитывали, что форвард продемонстрирует более высокую результативность. В клубе не понимают, почему Яремчук уверенно выступает в составе сборной Украины, но не может забить в Греции.
Если за ближайший месяц ситуация не изменится, "Олимпиакос" постарается продать Яремчука или хотя бы отдать Романа в аренду.
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