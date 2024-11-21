Яремчук готовится покинуть Олимпиакос

Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может снова сменить клуб. В греческом "Олимпиакосе" недовольны игрой футболиста.

От Яремчука ждали большего влияния на результаты команды, сообщает Sportime.

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Роман Яремчук в матче против сборной Албании. Фото: Reuters/Florion Goga

Почему в Греции недовольны Яремчуком

В сезоне 2024/2025 украинский форвард сыграл восемь матчей, причем только в двух из них футболист выходил на поле в стартовом составе. В общей сложности Яремчук сыграл 206 минут и забил один мяч.

В "Олимпиакосе" рассчитывали, что форвард продемонстрирует более высокую результативность. В клубе не понимают, почему Яремчук уверенно выступает в составе сборной Украины, но не может забить в Греции.

Если за ближайший месяц ситуация не изменится, "Олимпиакос" постарается продать Яремчука или хотя бы отдать Романа в аренду.

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