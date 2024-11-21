Левандовский назвал опасность, которая грозит Ламину Ямалу

Роберт Левандовский во время матча. Фото: Reuters/Vincent West

Форвард сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский назвал главную опасность для Ламина Ямала в современном футболе. Опытный футболист надеется, что молодой игрок сможет преодолеть трудности, которые могут ждать его в будущем.

Левандовский оценил уровень игры своего партнера по команде в интервью Рио Фердинанду, сообщает Football Espana.

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Сейчас 17-летний футболист уже добился в карьере большего, чем многие ветераны футбола. Он стал чемпионом Европы, лидером "Барселоны" и "Лучшим молодым футболистом" континента по итогам 2024 года.

Роберт Левандовский и Ламин Ямал празднуют гол. Фото: Reuters/Juan Medina

Что Левандовский думает про Ямала

Польский футболист считает, что главным вызовом для его молодого одноклубника будет попытка продержаться на высоком уровне в течение следующих 15 лет. Большинство футболистов не в состоянии сохранить звездный статус так долго.

Левандовский признался, что во времена его юности футбол был другим. Взрослые игроки кричали на молодежь и "воспитывали" юных партнеров по команде, чтобы те выходили на поле с предельной мотивацией. В настоящее время молодые футболисты не приемлют такого общения и не позволяют никому повышать на себя голос.

Роберт Левандовский с партнерами по "Барселоне". Фото: Reuters/Vincent West

В сезоне 2024/2025 Левандовский сыграл во всех турнирах 17 матчей, забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи. На счету Ямала 6 мячей и 8 ассистов в 16 поединках.

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