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Левандовский объяснил, что ждет Ямала в будущем

21 ноября 2024 12:34
Станислав Костюк - Редактор
Левандовский назвал опасность, которая грозит Ламину Ямалу
Роберт Левандовский во время матча. Фото: Reuters/Vincent West
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский назвал главную опасность для Ламина Ямала в современном футболе. Опытный футболист надеется, что молодой игрок сможет преодолеть трудности, которые могут ждать его в будущем.

Левандовский оценил уровень игры своего партнера по команде в интервью Рио Фердинанду, сообщает Football Espana

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Звезда "Барселоны" Роберт Левандовский вспомнил свои эмоции, когда впервые увидел Ламина Ямала на тренировке. Польский форварда подумал, что никогда раньше не сталкивался с таким талантом.

Сейчас 17-летний футболист уже добился в карьере большего, чем многие ветераны футбола. Он стал чемпионом Европы, лидером "Барселоны" и "Лучшим молодым футболистом" континента по итогам 2024 года. 

Роберт Левандовский и Ламин Ямал
Роберт Левандовский и Ламин Ямал празднуют гол. Фото: Reuters/Juan Medina

Что Левандовский думает про Ямала 

Польский футболист считает, что главным вызовом для его молодого одноклубника будет попытка продержаться на высоком уровне в течение следующих 15 лет. Большинство футболистов не в состоянии сохранить звездный статус так долго. 

Левандовский признался, что во времена его юности футбол был другим. Взрослые игроки кричали на молодежь и "воспитывали" юных партнеров по команде, чтобы те выходили на поле с предельной мотивацией. В настоящее время молодые футболисты не приемлют такого общения и не позволяют никому повышать на себя голос. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский с партнерами по "Барселоне". Фото: Reuters/Vincent West

В сезоне 2024/2025 Левандовский сыграл во всех турнирах 17 матчей, забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи. На счету Ямала 6 мячей и 8 ассистов в 16 поединках. 

Напомним, киевское "Динамо" в конце года останется без одного из своих футболистов, с которым киевский клуб не будет продлевать контракт. 

Артем Милевский прокомментировал отсутствие голов в исполнении Артема Довбика за сборную Украины. 

Тренер Мирон Маркевич назвал качество, которое должен развить в себе Михаил Мудрик. 

спорт футбол Роберт Левандовский Барселона Ламин Ямал

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