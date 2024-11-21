Левандовський назвав небезпеку, яка загрожує Ламіну Ямалу

Роберт Левандовський під час матчу. Фото: Reuters/Vincent West

Форвард збірної Польщі та каталонської "Барселони" Роберт Левандовський назвав головну небезпеку для Ламіна Ямала у сучасному футболі. Досвідчений футболіст сподівається, що молодий гравець зможе подолати труднощі, які можуть чекати на нього в майбутньому.

Левандовський оцінив рівень гри свого партнера по команді в інтерв'ю Ріо Фердінанду, повідомляє Football Espana.

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Зірка "Барселони" Роберт Левандовський згадав свої емоції, коли вперше побачив Ламіна Ямала на тренуванні. Польський форварда тоді подумав, що ще ніколи раніше не стикався із таким талантом.

Зараз 17-річний футболіст уже досяг у кар'єрі більшого, ніж багато ветеранів футболу. Він став чемпіоном Європи, лідером "Барселони" та "Кращим молодим футболістом" континенту за підсумками 2024 року.

Роберт Левандовський та Ламін Ямал святкують гол. Фото: Reuters/Juan Medina

Що Левандовський думає про Ямала

Польський футболіст вважає, що головним викликом для молодого одноклубника буде спроба протриматися на високому рівні протягом наступних 15 років. Більшість футболістів не спроможні зберегти зірковий статус так довго.

Левандовський зізнався, що за часів його юності футбол був іншим. Дорослі гравці кричали на молодь та "виховували" юних партнерів по команді, щоб ті виходили на поле із граничною мотивацією. Наразі молоді футболісти не приймають такого спілкування та не дозволяють нікому підвищувати на себе голос.

Роберт Левандовський з партнерами по "Барселоні". Фото: Reuters/Vincent West

У сезоні 2024/2025 Левандовський зіграв у всіх турнірах 17 матчів, забив 19 голів і зробив 2 результативні передачі. На рахунку Ямала 6 м'ячів та 8 асистів у 16 поєдинках.

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