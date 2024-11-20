Маркевич назвав головний недолік Мудрика у збірній України

Мудрик та Калюжний грають з Лячі. Фото: Reuters/Florion Goga

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про гру команди у матчі шостого туру Ліги Націй. Підопічні Сергія Реброва перемогли на виїзді до Албанії.

Експерт окремо прокоментував виступ Михайла Мудрика, повідомляє "Український футбол".

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Вінгер лондонського "Челсі" провів активний матч у складі збірної України в Тирані, проте не відзначився результативними діями. Мирон Маркевич вважає, що Михайлу Мудрику бракує стабільності.

Михайло Мудрик у складі збірної України Фото: Reuters/Florion Goga

Як Мудрику виправити ситуацію

Колишній тренер "синьо-жовтих" визнав, що футболіст "Челсі" є корисним для національної команди. Водночас у кожному матчі від Мудрика чекають не лише впевненої гри, але справжньої феєрії. І якщо у попередньому поєдинку з Грузією Михайло був лідером збірної України, але у грі з Албанією він загубився на тлі партнерів до команди.

Маркевич заявив, що Мудрик повинен постійно працювати над собою для того, щоб набути стабільності. Експерт не сумнівається у таланті молодого гравця, проте Михайло має грати у більш результативний футбол.

У п'ятницю, 22 листопада, відбудеться жеребкування наступної стадії Ліги Націй. Збірна України дізнається про суперника з плей-офф турніру, з яким зіграє за право вийти в дивізіон "А".

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