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Маркевич назвав головний недолік у грі Мудрика

20 листопада 2024 13:47
Станіслав Костюк - Редактор
Маркевич назвав головний недолік Мудрика у збірній України
Мудрик та Калюжний грають з Лячі. Фото: Reuters/Florion Goga
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про гру команди у матчі шостого туру Ліги Націй. Підопічні Сергія Реброва перемогли на виїзді до Албанії.

Експерт окремо прокоментував виступ Михайла Мудрика, повідомляє "Український футбол".

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Вінгер лондонського "Челсі" провів активний матч у складі збірної України в Тирані, проте не відзначився результативними діями. Мирон Маркевич вважає, що Михайлу Мудрику бракує стабільності.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у складі збірної України Фото: Reuters/Florion Goga

Як Мудрику виправити ситуацію

Колишній тренер "синьо-жовтих" визнав, що футболіст "Челсі" є корисним для національної команди. Водночас у кожному матчі від Мудрика чекають не лише впевненої гри, але справжньої феєрії. І якщо у попередньому поєдинку з Грузією Михайло був лідером збірної України, але у грі з Албанією він загубився на тлі партнерів до команди.

Маркевич заявив, що Мудрик повинен постійно працювати над собою для того, щоб набути стабільності. Експерт не сумнівається у таланті молодого гравця, проте Михайло має грати у більш результативний футбол.

У п'ятницю, 22 листопада, відбудеться жеребкування наступної стадії Ліги Націй. Збірна України дізнається про суперника з плей-офф турніру, з яким зіграє за право вийти в дивізіон "А".

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував останні трансферні чутки, які стосуються команди.

Захисник збірної України Олександр Зінченко звернувся до вболівальників після перемоги над Албанією.

Дружина колишнього голкіпера національної команди Андрія Пятова може емігрувати із дітьми за кордон.

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Мирон Маркевич

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Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

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14:10 Схеми для ухилянтів за тисячі доларів — СБУ затримала злочинців

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