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Маркевич назвал главный недостаток в игре Мудрика

20 ноября 2024 13:47
Станислав Костюк - Редактор
Маркевич назвал главный недостаток Мудрика в сборной Украины
Мудрик и Калюжный играют с Лячи. Фото: Reuters/Florion Goga
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением об игре команды в матче шестого тура Лиги Наций. Подопечные Сергея Реброва победили на выезде Албанию. 

Эксперт отдельно прокомментировал выступление Михаила Мудрика, сообщает "Украинский футбол". 

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Вингер лондонского "Челси" провел активный матч в составе сборной Украины в Тиране, однако не отметился результативными действиями. Мирон Маркевич считает, что Михаилу Мудрику не хватает стабильности. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: Reuters/Florion Goga

Как Мудрику исправить ситуацию

Бывший тренер "сине-желтых" признал, что футболист "Челси" полезен для национальной команды. Вместе с этим, в каждом матче от Мудрика ждут не только уверенной игры, но настоящей феерии. И если в предыдущем поединке с Грузией Михаил был лидером сборной Украины, но в игре с Албанией он потерялся на фоне партнеров ко команде. 

Маркевич заявил, что Мудрик должен постоянно работать над собой для того, чтобы обрести стабильность. Эксперт не сомневается в таланте молодого игрока, однако Михаил должен играть в более результативный футбол. 

В пятницу, 22 ноября, пройдет жеребьевка следующей стадии Лиги Наций. Сборная Украины узнает соперника по плей-офф турнира, с которым сыграет за право выйти в дивизион "А". 

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал последние трансферные слухи, которые касаются команды. 

Защитник сборной Украины Александр Зинченко обратился к болельщикам после победы над Албанией. 

Жена бывшего голкипера национальной команды Андрея Пятова может эмигрировать с детьми за границу. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Мирон Маркевич

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