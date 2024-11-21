Яремчук готується залишити Олімпіакос

Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард збірної України Роман Яремчук може знову змінити клуб. У грецькому "Олімпіакосі" незадоволені грою футболіста.

Від Яремчука чекали більшого впливу на результати команди, повідомляє Sportime.

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Грецький "Олімпіакос" заплатив за Романа Яремчука два мільйони євро, а зарплата українського футболіста складає півтора мільйона. Однак у клубі починають вважати, що ці витрати не окупляться.

Роман Яремчук у матчі проти збірної Албанії. Фото: Reuters/Florion Goga

Чому у Греції незадоволені Яремчуком

У сезоні 2024/2025 український форвард зіграв вісім матчів, причому лише у двох із них футболіст виходив на поле у стартовому складі. Загалом Яремчук зіграв 206 хвилин та забив один м'яч.

В "Олімпіакосі" розраховували, що форвард продемонструє вищу результативність. У клубі не розуміють, чому Яремчук упевнено виступає у складі збірної України, але не може забити у Греції.

Якщо за найближчий місяць ситуація не зміниться, "Олімпіакос" намагатиметься продати Яремчука або хоча б віддати Романа в оренду.

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