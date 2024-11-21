Зінченко може перейти з Арсенала в італійський Інтер

Олександр Зінченко після матчу. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Головний тренер лондонського "Арсенала" Мікель Артета не розраховує на трьох гравців команди. Серед них був і захисник збірної України Олександр Зінченко.

У віцекапітана "синьо-жовтих" є варіант для трансферу, повідомляє Fichajes.

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Наприкінці сезону 2024/2025 "Арсенал" збирається продати одразу трьох футболістів. Йдеться про Олександра Зінченка, Габріеля Жезуса і Кірана Тірні. Про це повідомляє експерт Мік Браун, якого цитує Football Insider.

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: Reuters/Craig Brough

Керівництво "канонірів" хоче розвантажити зарплатну відомість та отримати кошти для посилення складу. Три футболісти, яких лондонці спробують продати, не входять до планів тренерського штабу команди. Олександр Зінченко виступає за "Арсенал" із 2022 року. Цього сезону через травми українець зіграв лише п'ять поєдинків.

Куди може перейти Зінченко

Головним претендентом на гравця збірної України став міланський "Інтер". Головному тренеру італійської команди Сімоне Індзагі потрібен футболіст, який здатний зіграти й в центрі поля, і на лівому фланзі.

"Інтер" готовий запропонувати за Зінченка 25 млн євро. Трансфер може відбутися або в зимове або в літнє трансферне вікно у 2025 році.

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