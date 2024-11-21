Зинченко может перейти из Арсенала в итальянский Интер

Александр Зинченко после матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на трех игроков команды. Среди них оказался и защитник сборной Украины Александр Зинченко.

У вице-капитана "сине-желтых" есть вариант для трансфера, сообщает Fichajes.

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В конце сезона 2024/2025 "Арсенал" собирается продать сразу трех футболистов. Речь идет об Александре Зинченко, Габриэле Жезусе и Киране Тирни. Об этом сообщает эксперт Мик Браун, которого цитирует Football Insider.

Александр Зинченко во время матча. Фото: Reuters/Craig Brough

Руководство "канониров" хочет разгрузить зарплатную ведомость и получить средства для усиления состава. Три футболиста, которых лондонцы попробуют продать, не входят в планы тренерского штаба команды. Александр Зинченко выступает за "Арсенал" с 2022 года. В нынешнем сезоне из-за травм украинец сыграл только пять поединков.

Куда может перейти Зинченко

Главным претендентом на игрока сборной Украины стал миланский "Интер". Главному тренеру итальянской команды Симоне Индзаги необходим футболист, который способен сыграть и в центре поля, и на левом фланге.

"Интер" готов предложить за Зинченко 25 млн евро. Трансфер может состояться либо в зимнее, либо в летнее трансферное окно в 2025 году.

Напомним, в конце года из "Динамо" уйдет футболист, с которым киевский клуб не хочет продлевать контракт.

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