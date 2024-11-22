Миколенко объяснил, что ему не понравилось в игре сборной Украины

Миколенко вспомнил, что сказал Ребров после победы над Албанией
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился мнением об итогах Лиги Наций. Футболист "Эвертона" не считает выступление национальной команды провалом.
Миколенко рассказал об эмоциях во время решающего поединка с Албанией в интервью официальному сайту УАФ.
Сборная Украины одержала две победы в шести турах Лиги Наций при таком же количестве поражений. В последнем туре "сине-желтые" взяли верх над Албанией, что позволило подопечным Сергея Реброва занять второе место в итоговой турнирной таблице.
Как Миколенко оценил игру команды
Сборная Украины квалифицировалась в плей-офф Лиги Наций и может заработать повышение в классе. Эта стадия турнира состоится весной следующего года. Виталий Миколенко пока не думает о следующих матчах команды, однако он подвел итог выступлению "сине-желтых" осенью 2024 года.
Защитник сборной Украины считает, что команда хорошо, но не идеально провела турнир. Миколенко назвал сложным последний сбор "сине-желтых", которым пришлось сыграть два подряд поединка на выезде. Однако команда чувствовала поддержку болельщиков и сумела набрать четыре балла.
Миколенко считает идеальными первые десять минут матча с Албанией, но признает, что после перерыва сборная Украины начала играть слишком осторожно и могла упустить победу. После победы Сергей Ребров поблагодарил команду за самоотдачу и пожелал футболистам удачи в клубах, куда они вернулись на ближайшие месяцы.
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