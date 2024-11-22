Миколенко объяснил, что ему не понравилось в игре сборной Украины

Виталий Миколенко перед матчем сборной Украины. Фото: instagram.com/mikola_16/

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился мнением об итогах Лиги Наций. Футболист "Эвертона" не считает выступление национальной команды провалом.

Миколенко рассказал об эмоциях во время решающего поединка с Албанией в интервью официальному сайту УАФ.

Читайте также:

Сборная Украины одержала две победы в шести турах Лиги Наций при таком же количестве поражений. В последнем туре "сине-желтые" взяли верх над Албанией, что позволило подопечным Сергея Реброва занять второе место в итоговой турнирной таблице.

Виталий Миколенко во время поединка. Фото: instagram.com/mikola_16/

Как Миколенко оценил игру команды

Сборная Украины квалифицировалась в плей-офф Лиги Наций и может заработать повышение в классе. Эта стадия турнира состоится весной следующего года. Виталий Миколенко пока не думает о следующих матчах команды, однако он подвел итог выступлению "сине-желтых" осенью 2024 года.

Защитник сборной Украины считает, что команда хорошо, но не идеально провела турнир. Миколенко назвал сложным последний сбор "сине-желтых", которым пришлось сыграть два подряд поединка на выезде. Однако команда чувствовала поддержку болельщиков и сумела набрать четыре балла.

Миколенко считает идеальными первые десять минут матча с Албанией, но признает, что после перерыва сборная Украины начала играть слишком осторожно и могла упустить победу. После победы Сергей Ребров поблагодарил команду за самоотдачу и пожелал футболистам удачи в клубах, куда они вернулись на ближайшие месяцы.

Напомним, "Бенфика" изменила трансферную стоимость украинского голкипера Анатолия Трубина.

Дочь Хосепа Гвардиолы стала стремительно набирать количество поклонников в социальных сетях.

Артем Милевский прокомментировал игру Артема Довбика в последних матчах за сборную Украины.

Киевское "Динамо" не будет продлевать контракт с одним из футболистов, который уйдет из клуба в конце года.