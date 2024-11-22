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Миколенко згадав, що сказав Ребров після перемоги над Албанією

22 листопада 2024 10:20
Сергій Романчук - Редактор
Миколенко пояснив, що йому не сподобалося у грі збірної України
Віталій Миколенко перед матчем збірної України Фото: instagram.com/mikola_16/
Сергій Романчук - Редактор

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився думкою про підсумки Ліги Націй. Футболіст "Евертона" не вважає виступ національної команди провалом.

Миколенко розповів про емоції під час вирішального поєдинку з Албанією в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

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Збірна України здобула дві перемоги у шести турах Ліги Націй за такої ж кількості поразок. В останньому турі "синьо-жовті" взяли гору над Албанією, що дозволило підопічним Сергія Реброва посісти друге місце у підсумковій турнірній таблиці.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко під час поєдинку. Фото: instagram.com/mikola_16/

Як Миколенко оцінив гру команди

Збірна України кваліфікувалася у плей-офф Ліги Націй і може заробити підвищення у класі. Ця стадія турніру відбудеться навесні наступного року. Віталій Миколенко поки не думає про наступні матчі команди, проте він підбив підсумок виступу "синьо-жовтих" восени 2024 року.

Захисник збірної України вважає, що команда добре, але не ідеально провела турнір. Миколенко назвав складним останній збір "синьо-жовтих", яким довелося зіграти два поспіль поєдинки на виїзді. Проте команда відчувала підтримку вболівальників та зуміла набрати чотири бали.

Миколенко вважає ідеальними перші десять хвилин матчу з Албанією, але визнає, що після перерви збірна України почала грати надто обережно та могла проґавити перемогу. Після перемоги Сергій Ребров подякував команді за самовіддачу та побажав футболістам удачі в клубах, куди вони повернулися на найближчі місяці.

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спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Віталій Миколенко Сергій Ребров

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