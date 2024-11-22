Миколенко пояснив, що йому не сподобалося у грі збірної України

Миколенко згадав, що сказав Ребров після перемоги над Албанією
Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився думкою про підсумки Ліги Націй. Футболіст "Евертона" не вважає виступ національної команди провалом.
Миколенко розповів про емоції під час вирішального поєдинку з Албанією в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.
Збірна України здобула дві перемоги у шести турах Ліги Націй за такої ж кількості поразок. В останньому турі "синьо-жовті" взяли гору над Албанією, що дозволило підопічним Сергія Реброва посісти друге місце у підсумковій турнірній таблиці.
Як Миколенко оцінив гру команди
Збірна України кваліфікувалася у плей-офф Ліги Націй і може заробити підвищення у класі. Ця стадія турніру відбудеться навесні наступного року. Віталій Миколенко поки не думає про наступні матчі команди, проте він підбив підсумок виступу "синьо-жовтих" восени 2024 року.
Захисник збірної України вважає, що команда добре, але не ідеально провела турнір. Миколенко назвав складним останній збір "синьо-жовтих", яким довелося зіграти два поспіль поєдинки на виїзді. Проте команда відчувала підтримку вболівальників та зуміла набрати чотири бали.
Миколенко вважає ідеальними перші десять хвилин матчу з Албанією, але визнає, що після перерви збірна України почала грати надто обережно та могла проґавити перемогу. Після перемоги Сергій Ребров подякував команді за самовіддачу та побажав футболістам удачі в клубах, куди вони повернулися на найближчі місяці.
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