Марія Гвардіола: як виглядає модель та донька тренера Манчестер Сіті

Марія Гвардіола. Фото: instagram.com/maria.guardiola/

У головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли старша донька — красуня. Марія Гвардіола у свої 23 роки вже розбиває серця футболістам.

Портал Новини.LIVE вирішив показати, який вигляд має молода серцеїдка.

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Донька Гвардіоли зачаровує чоловіків

Марія працює моделлю і має контракт на роботу з престижним агентством. Окрім роботи манекенницею, вона активно працює над своїми соціальними мережами.

В одній зі своїх останніх публікацій Гвардіола з'явилася у короткій сукні, де добре продемонстровані гарні ноги дівчини.

Марія Гвардіола. Фото: instagram.com/maria.guardiola/

Зазначимо, раніше дівчину пов'язували з колишнім футболістом "Тоттенгема" Делле Алі, але довго ці стосунки не продовжилися.

Нагадаємо, раніше Гвардіола продовжив контракт з "Манчестер Сіті".

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