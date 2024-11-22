Марія Гвардіола: як виглядає модель та донька тренера Манчестер Сіті

Донька Гвардіоли підкорює серця — про неї мріють футболісти
У головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли старша донька — красуня. Марія Гвардіола у свої 23 роки вже розбиває серця футболістам.
Портал Новини.LIVE вирішив показати, який вигляд має молода серцеїдка.
Марія дуже популярна у соціальних мережах. На цю мить в Instagram на дівчину підписано 941 тисячі фоловерів.
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Марія працює моделлю і має контракт на роботу з престижним агентством. Окрім роботи манекенницею, вона активно працює над своїми соціальними мережами.
В одній зі своїх останніх публікацій Гвардіола з'явилася у короткій сукні, де добре продемонстровані гарні ноги дівчини.
Зазначимо, раніше дівчину пов'язували з колишнім футболістом "Тоттенгема" Делле Алі, але довго ці стосунки не продовжилися.
Нагадаємо, раніше Гвардіола продовжив контракт з "Манчестер Сіті".
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