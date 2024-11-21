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Колишня дружина тренера Динамо знялася в звабливій фотосесії

21 листопада 2024 07:49
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Колишня дружина Олега Гусєва Марія Гуревич підкорила соцмережі гарячими формами
Марія Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишня дружина тренера київського "Динамо" та ексгравця киян та збірної України Олега Гусєва Марія Гуревич продовжує радувати своїх фоловерів у соцмережах. Частину з них на неї підписано ще з часу її заміжжя з футболістом.

У новій фотосесії Гуревич показала в Instagram свої спокусливі форми.

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Зазначимо, що ще з часів її футбольного життя дівчина популярна у соціальних мережах. У Instagram на неї підписано 109 тисяч фоловерів.

Колишня Гусєва запалила соцмережі

Марія опублікувала фотосесію, де вона в чарівній блакитній сукні. Одяг Гуревич підкреслювала її стрункі ніжки та спортивні форми.

Колишня дружина Олега Гусєва
Марія Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20
Колишня дружина Олега Гусєва
Марія Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20
Колишня дружина Олега Гусєва
Марія Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20

Марія прожила з Гусєвим 10 років, під час яких народилася донька.

Після розриву стосунків з Гусєвим Олена вийшла заміж за Олега Гуревича, колишнього чоловіка Алли Добкіної.

Нагадаємо, дружина футболіста національної команди показала свої спокусливі вигини тіла.

Найкрасивіша футболістка роздяглася на камеру, щоб стати демоном.

Також раніше показала себе найгарячіша волейболістка у світі.

футбол Динамо модель дружини футболістів Олег Гусєв

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