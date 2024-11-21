Колишня дружина Олега Гусєва Марія Гуревич підкорила соцмережі гарячими формами

Марія Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20

Колишня дружина тренера київського "Динамо" та ексгравця киян та збірної України Олега Гусєва Марія Гуревич продовжує радувати своїх фоловерів у соцмережах. Частину з них на неї підписано ще з часу її заміжжя з футболістом.

У новій фотосесії Гуревич показала в Instagram свої спокусливі форми.

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Зазначимо, що ще з часів її футбольного життя дівчина популярна у соціальних мережах. У Instagram на неї підписано 109 тисяч фоловерів.

Колишня Гусєва запалила соцмережі

Марія опублікувала фотосесію, де вона в чарівній блакитній сукні. Одяг Гуревич підкреслювала її стрункі ніжки та спортивні форми.

Марія Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20

Марія Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20

Марія Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20

Марія прожила з Гусєвим 10 років, під час яких народилася донька.

Після розриву стосунків з Гусєвим Олена вийшла заміж за Олега Гуревича, колишнього чоловіка Алли Добкіної.

Нагадаємо, дружина футболіста національної команди показала свої спокусливі вигини тіла.

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