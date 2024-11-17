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Дружина гравця збірної України показала вигини свого тіла — фото

17 листопада 2024 07:43
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Зубкова показала відвертий образ у Instagram
Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дружина футболіста збірної України та донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова є не звичайною красунею. Ця модель має неабияку зовнішність амазонки.

У своїй новій публікації дівчина показала у Instagram свої вигини.

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Зубкова є незвичайною дружиною футболіста. Так, вона, як і багато інших, працювала моделлю. При цьому дівчина не часто ділиться новими фото в соцмережах для своїх 28,2 тисячі фоловерів.

Ганна Зубкова
Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Зубков показала себе

У новій публікації Ганна продемонструвала вигин своєї спини. Дівчина так одяглася, що її спина виявилася абсолютно голою.

У яскравому та пікантному образі, створеному завдяки чорній сукні, дівчина відвідала один із ресторанів у Києві.

Ганна Зубкова
Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/
Ганна Зубкова
Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Зазначимо, що Зубков раніше зіграв за збірну України у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Націй проти Грузії (1:1). Олександр вийшов на поле з перших хвилин, але результативною дією не відзначився.

Нагадаємо, раніше дружина захисника "Шахтаря" взяла участь у пікантній фотосесії.

Також у гарному образі на публіці з'явилася колишня дружина ексзірки "Динамо" та збірної України.

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