Жена Зубкова показала откровенный образ в Instagram

Жена игрока сборной Украины показала изгибы своего тела — фото
Жена футболиста сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александра Зубкова является не обычной красоткой. Эта модель обладает незаурядной внешностью амазонки.
В своей новой публикации девушка показала в Instagram свои изгибы.
Зубкова является необычной женой футболиста. Да, она, как и многие другие, работала моделью. При этом девушка не часто делится новыми фото в соцсетях для своих 28,2 тысяч фолловеров.
Зубков показала себя
В новой публикации Анна продемонстрировала изгиб своей спины. Девушка так оделась, что ее спина оказалась абсолютно голой.
В ярком и пикантном образе, созданном благодаря черному платью, девушка посетила один из ресторанов в Киеве.
Отметим, что Зубков ранее сыграл за сборную Украины в матче пятого тура группового этапа Лиги Наций против Грузии (1:1). Александр вышел на поле с первых минут, но результативным действием не отметился.
Напомним, ранее жена защитника "Шахтера" поучаствовала в пикантной фотосессии.
Также в красивом образе на публике появилась бышая жена экс-звезды "Динамо" и сборной Украины.
Читайте Новини.LIVE!