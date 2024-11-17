Жена Зубкова показала откровенный образ в Instagram

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Жена футболиста сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александра Зубкова является не обычной красоткой. Эта модель обладает незаурядной внешностью амазонки.

В своей новой публикации девушка показала в Instagram свои изгибы.

Читайте также:

Зубкова является необычной женой футболиста. Да, она, как и многие другие, работала моделью. При этом девушка не часто делится новыми фото в соцсетях для своих 28,2 тысяч фолловеров.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Зубков показала себя

В новой публикации Анна продемонстрировала изгиб своей спины. Девушка так оделась, что ее спина оказалась абсолютно голой.

В ярком и пикантном образе, созданном благодаря черному платью, девушка посетила один из ресторанов в Киеве.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Отметим, что Зубков ранее сыграл за сборную Украины в матче пятого тура группового этапа Лиги Наций против Грузии (1:1). Александр вышел на поле с первых минут, но результативным действием не отметился.

Напомним, ранее жена защитника "Шахтера" поучаствовала в пикантной фотосессии.

Также в красивом образе на публике появилась бышая жена экс-звезды "Динамо" и сборной Украины.