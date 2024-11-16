Украина и Грузия сыграли вничью в матче Лиги Наций

Матч Грузия — Украина. Фото: Reuters

В пятом туре группового этапа Лиги Наций сборная Украины сыграла с Грузией. Матч состоялся под обильным ливнем в Батуми.

Команды не определили победителя, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игроки Украины после забитого мяча. Фото: Reuters

Как Украина сыграла с Грузией

Грузия интереснее начала матч, поскольку через шесть минут у них были атаки с ударами по воротам от Зивзовадзе и Кварцхелии.

Грузины только начали верить в свою мощь, когда Украина неожиданно забила на седьмой минуте. Во время контратаки Мудрик обыгрался с Судаковым, а затем Михаил прострелил в центр штрафной таким образом, что Кверквелия срезал мяч в свои ворота.

Грузия хотела сразу пойти в атаку и отыграться, но Украина засушила игру. В конце тайма у Мудрика и Зубкова были моменты для взятия ворот, но они их не реализовали.

Во втором тайме первый опасный момент совершили грузины, после удара Хвичи в перекладину. Украина сразу ответила своим моментом, но Довбик из семи метров пробил выше ворот.

На 76-й минуте Грузии удалось забить. После подачи с правого фланга Кочеришвили пробил головой, но Трубин отбил мяч перед собой, что позволили забить Микаутадзе.

Микаутадзе после забитого мяча. Фото: Reuters

После забитого мяча Грузия пошла побеждать. Хозяева поля в конце матча создали множество моментов, заставив Украину играть на отбой.

Однако в добавленное время Украина выбежала в контратаку, в ходе которой Гуцуляк и Назаренко пробивали с отличных позиций, но Мамардашвили отбил мяч.

Грузия — Украина — 1:1

Голы: Микаутадзе, 76 — Кверквелия, 7 (авт.)

Грузия: Мамардашвили — Кверквелия (Гочолейшвили, 67), Кашия, Лочошвили — Каккабадзе, Чакветадзе (Давиташвили, 46), Кочорашвили, Китейшвили (Меквабишвили, 86), Шенгелия (Цитаишвили, 67) — Зивзивадзе (Микаутадзе, 67) — Кварацхелия.

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Судаков (Назаренко, 86), Бражко (Калюжный, 80), Шапаренко (Крыськив, 65) — Зубков (Гуцуляк, 65), Довбик (Яремчук, 80), Мудрик.

Предупреждения: Лочошвили, Гочолейшвили — Зубков, Шапаренко, Миколенко, Мудрик.

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