Стартові склади на матч Грузія — Україна

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Наций Украина сыграет против Грузии. Матч состоится в Батуми.

Перед игрой в Украинской ассоциации футбола был назван стартовый состав.

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Ребров в этом матче решил рассчитывать на проверенный состав. По сравнению с последними матчами главный тренер поставил в стартовые 11-ть правого вингера Александра Зубкова вместо Алексея Гуцуляка.

Грузия: Мамардашвили — Кверквелия, Кашия, Лочошвили — Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвили, Китеишвили, Шенгелия — Зивзиадзе — Кварацхелия.

Запасные: Лория, Гугешашвили, Давиташвили, Лобжанидзе, Гочолеишвили, Гвелесиани, Квеквескири, Каландазде, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Судаков, Бражко, Шапаренко — Зубков, Довбик, Мудрик.

Запасные: Бущан, Ризнык, Сыч, Таловеров, Бондарь, Яремчук, Назаренко, Криськив, Зинченко, Ярмолюк, Гуцуляк, Калюжный.

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