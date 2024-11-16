Грузія — Україна — чи здивував Ребров складом на матч Ліги Націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

У рамках п’ятого туру групового етапу Ліги Націй Україна зіграє проти Грузії. Матч відбудеться в Батумі.

Перед грою в Українській асоціації футболу назвали стартовий склад.

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Ребров у цьому матчі вирішив розраховувати на перевірений склад. У порівнянні з останніми матчами головний тренер поставив у склад правого вінгера Олександра Зубкова замість Олексія Гуцуляка.

Грузія: Мамардашвілі — Кверквелія, Кашия, Лочошвілі — Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеішвілі, Шенгелія — Зівзівадзе — Кварацхелія.

Запасні: Лорія, Гугешашвілі, Давіташвілі, Лобжанідзе, Гочолеішвілі, Гвелесіані, Квеквескірі, Каландаздзе, Меквабішвілі, Цитаішвілі, Мікаутадзе.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков, Бражко, Шапаренко — Зубков, Довбик, Мудрик.

Запасні: Бущан, Різник, Сич, Таловєров, Бондар, Яремчук, Назаренко, Криськів, Зінченко, Ярмолюк, Гуцуляк, Калюжний.

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