Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Грузія — Україна — чи здивував Ребров складом на матч Ліги Націй arrow

Грузія — Україна — чи здивував Ребров складом на матч Ліги Націй

16 листопада 2024 18:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Грузія — Україна — чи здивував Ребров складом на матч Ліги Націй
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У рамках п’ятого туру групового етапу Ліги Націй Україна зіграє проти Грузії. Матч відбудеться в Батумі.

Перед грою в Українській асоціації футболу назвали стартовий склад.

Читайте також:

Склади на гру Грузія — Україна

Ребров у цьому матчі вирішив розраховувати на перевірений склад. У порівнянні з останніми матчами головний тренер поставив у склад правого вінгера Олександра Зубкова замість Олексія Гуцуляка.

Грузія: Мамардашвілі — Кверквелія, Кашия, Лочошвілі — Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеішвілі, Шенгелія — Зівзівадзе — Кварацхелія.

Запасні: Лорія, Гугешашвілі, Давіташвілі, Лобжанідзе, Гочолеішвілі, Гвелесіані, Квеквескірі, Каландаздзе, Меквабішвілі, Цитаішвілі, Мікаутадзе.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков, Бражко, Шапаренко — Зубков, Довбик, Мудрик.

Запасні: Бущан, Різник, Сич, Таловєров, Бондар, Яремчук, Назаренко, Криськів, Зінченко, Ярмолюк, Гуцуляк, Калюжний.

Нагадаємо, оборонець "Борнмута" Ілля Забарний може стати гравцем англійського топового клубу.

Керівництво київського "Динамо" поверне з оренди у "Зорі" топового таланта.

футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров Збірна Грузії з футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:27 Британія відкриє завод гаубиць для збільшення допомоги Україні

19:00 Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії — про що говорили

18:57 Погода на Львівщині — синоптики попередили про небезпечні явища

18:51 Коваль заявив, що кількість ВРХ досягла історичного мінімуму

18:30 Грузія — Україна — чи здивував Ребров складом на матч Ліги Націй

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

18:29 В Україні різко зміниться погода завтра — синоптики дали прогноз

18:27 Захоплення заручників у Парижі — поліція затримала зловмисника

18:24 На відновлення будинку в Сергіївці оголосили додатковий тендер

18:01 Охоронця Тищенка випустили з СІЗО — укладено угоду

18:01 Україна розробила чотири види власних ракет, — Зеленський

19:27 Британія відкриє завод гаубиць для збільшення допомоги Україні

19:00 Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії — про що говорили

18:57 Погода на Львівщині — синоптики попередили про небезпечні явища

18:51 Коваль заявив, що кількість ВРХ досягла історичного мінімуму

18:30 Грузія — Україна — чи здивував Ребров складом на матч Ліги Націй

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

18:29 В Україні різко зміниться погода завтра — синоптики дали прогноз

18:27 Захоплення заручників у Парижі — поліція затримала зловмисника

18:24 На відновлення будинку в Сергіївці оголосили додатковий тендер

18:01 Охоронця Тищенка випустили з СІЗО — укладено угоду

18:01 Україна розробила чотири види власних ракет, — Зеленський

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку