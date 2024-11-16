Україна U-19 програла Словенії у відборі на Євро-2025

Збірна України U-19. Фото: УАФ

Збірна України зіграла другий матч відбору на чемпіонат Європи з футболу-2025 U-19. Суперником команди Дмитра Михайленка була команда Словенії.

Збірна України поступилася з рахунком 0:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Михайленко почав матч з новачком команди з "Манчестер Юнайтед" Захаром Бауманом, а на лавці запасних залишились Крістіан Шевченко та Матвій Пономаренко.

Попри талановиту молодь, єдиний гол в матч забили словенці. На 49-й хвилині Давиж Пейчич пробив Суркіса.

Після пропущеного голу Україна не домінувала на полі та могла пропустити вдруге.

Зазначимо, що в першому турі відбору команда Михайленка поступилася Казахстану з рахунком 1:2.

Наразі Україна посідає останнє місце в групі А. Лідером квартету наразі є Нідерланди, які в своєму єдиному матчі впевнено обіграли Словенію.

Наступний матч Україна зіграє 19 листопада проти Нідерландів.

Україна U-19 — Словенія U-19 — 0:1

Гол: Пейчич, 49

Україна U-19: Суркіс, Гавриленко, Коробов, Захарченко, Бауманн (Осипенко 46), Гусол (Шевченко 63), Іщенко, Синчук, Цуканов (Лен 88), Дігтярь (Вернаттус 87), Ломага (Пономаренко 63)

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