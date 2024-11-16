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Збірна України зазнала другої поспіль поразки у відборі на Євро

16 листопада 2024 15:46
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Україна U-19 програла Словенії у відборі на Євро-2025
Збірна України U-19. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України зіграла другий матч відбору на чемпіонат Європи з футболу-2025 U-19. Суперником команди Дмитра Михайленка була команда Словенії.

Збірна України поступилася з рахунком 0:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Михайленко почав матч з новачком команди з "Манчестер Юнайтед" Захаром Бауманом, а на лавці запасних залишились Крістіан Шевченко та Матвій Пономаренко.

Попри талановиту молодь, єдиний гол в матч забили словенці. На 49-й хвилині Давиж Пейчич пробив Суркіса.

Після пропущеного голу Україна не домінувала на полі та могла пропустити вдруге.

Зазначимо, що в першому турі відбору команда Михайленка поступилася Казахстану з рахунком 1:2.

Наразі Україна посідає останнє місце в групі А. Лідером квартету наразі є Нідерланди, які в своєму єдиному матчі впевнено обіграли Словенію.

Наступний матч Україна зіграє 19 листопада проти Нідерландів.

Україна U-19 — Словенія U-19 — 0:1

Гол: Пейчич, 49

Україна U-19: Суркіс, Гавриленко, Коробов, Захарченко, Бауманн (Осипенко 46), Гусол (Шевченко 63), Іщенко, Синчук, Цуканов (Лен 88), Дігтярь (Вернаттус 87), Ломага (Пономаренко 63)

Нагадаємо, захисник збірної України та "Борнмута" Ілля Забарний може стати гравцем англійського "Манчестер Юнайтед".

Керівництво київського "Динамо" достроково припинить оренду одного із молодих вихованців.

У заявці збірної України на матч із Грузією в Лізі Націй відсутній форвард.

футбол Збірна України з футболу Дмитро Михайленко Євро-2025 Збірна України U-19

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