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У збірної України нова втрата — хто не зіграє з Грузією

16 листопада 2024 11:19
Станіслав Костюк - Редактор
Ванат не зіграє з Грузією, Довбик у строю на матч Ліги Націй
Анатолій Трубін у воротах національної команди. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках п'ятого туру Ліги Націй збірна Грузії прийме до Батумі національну команду України. У "синьо-жовтих" з'явилася нова кадрова втрата напередодні поєдинку.

Головний тренер збірної України не включив до заявки команди одного із форвардів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У суботу, 16 листопада, о 19:00 за київським часом на збірну України чекає поєдинок п'ятого туру Ліги Націй. Суперником команди Сергія Реброва стане Грузія, яку "синьо-жовті" у попередньому очному протистоянні обіграли з рахунком 1:0.

Георгій Судаков
Георгій Судаков під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Хто не зможе вийти на поле

У заявці збірної України на матч у Батумі не було Андрія Луніна, який пропускає поєдинки Ліги Націй у листопаді. Натомість до неї потрапив форвард "Роми" Артем Довбик. Він мав проблеми зі здоров'ям напередодні матчу, проте не виключено, що футболіст вийде на поле.

Владислав Ванат
Владислав Ванат у матчі проти "Полісся". Фото: пресслужба "Динамо"

Натомість нападник "Динамо" Владислав Ванат точно не допоможе своїй національній команді. Сергій Ребров не включив молодого гравця на поєдинок із Грузією. Причина такого рішення не відома.

Заявка збірної України на матчі Ліги Націй
Заявка збірної України до матчів Ліги Націй. Фото: скриншот УАФ

Напередодні матчу п'ятого туру Ліги Націй "синьо-жовті" замикають турнірну таблицю у своєму квартеті.

Нагадаємо, провідний футболіст збірної України може перейти до складу англійського "Манчестер Юнайтед".

Керівництво київського "Динамо" хоче продати Володимира Бражка та повернути із луганської "Зорі" на його місце свого вихованця.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Андрій Лунін Владислав Ванат

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