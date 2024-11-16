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У сборной Украины новая потеря — кто не сыграет с Грузией

16 ноября 2024 11:19
Станислав Костюк - Редактор
Ванат не сыграет с Грузией, Довбик в строю на матч Лиги Наций
Анатолий Трубин в воротах национальной команды. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

В рамках пятого тура Лиги Наций сборная Грузии примет в Батуми национальную команду Украины. У "сине-желтых" появилась новая кадровая потеря накануне поединка. 

Главный тренер сборной Украины не включил в заявку команды одного из форвардов, сообщает официальный сайт УАФ. 

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В субботу, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени сборную Украины ждет поединок пятого тура Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва станет Грузия, которую "сине-желтые" в предыдущем очном противостоянии обыграли со счетом 1:0. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто не сможет выйти на поле 

В заявке сборной Украины на матч в Батуми не оказалось Андрея Лунина, который пропускает поединки Лиги Наций в ноябре. Зато в нее попал форвард "Ромы" Артем Довбик. У него были проблемы со здоровьем накануне матча, однако не исключено, что футболист выйдет на поле. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в матче против "Полесья". Фото: пресс-служба "Динамо"

Зато нападающий "Динамо" Владислав Ванат точно не поможет своей национальной команде. Сергей Ребров не включил молодого игрока на поединок с Грузией. Причина такого решения не известна. 

Заявка сборной Украины на матчи Лиги Наций
Заявка сборной Украины на матчи Лиги Наций. Фото: скриншот УАФ

Накануне матча пятого тура Лиги Наций "сине-желтые" замыкают турнирную таблицу в своем квартете. 

Напомним, ведущий футболист сборной Украины может перейти в состав английского "Манчестер Юнайтед". 

Руководство киевского "Динамо" хочет продать Владимира Бражко и вернуть из луганской "Зари" на его место своего воспитанника. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Андрей Лунин Владислав Ванат

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