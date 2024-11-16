Ванат не сыграет с Грузией, Довбик в строю на матч Лиги Наций

Анатолий Трубин в воротах национальной команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках пятого тура Лиги Наций сборная Грузии примет в Батуми национальную команду Украины. У "сине-желтых" появилась новая кадровая потеря накануне поединка.

Главный тренер сборной Украины не включил в заявку команды одного из форвардов, сообщает официальный сайт УАФ.

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В субботу, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени сборную Украины ждет поединок пятого тура Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва станет Грузия, которую "сине-желтые" в предыдущем очном противостоянии обыграли со счетом 1:0.

Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто не сможет выйти на поле

В заявке сборной Украины на матч в Батуми не оказалось Андрея Лунина, который пропускает поединки Лиги Наций в ноябре. Зато в нее попал форвард "Ромы" Артем Довбик. У него были проблемы со здоровьем накануне матча, однако не исключено, что футболист выйдет на поле.

Владислав Ванат в матче против "Полесья". Фото: пресс-служба "Динамо"

Зато нападающий "Динамо" Владислав Ванат точно не поможет своей национальной команде. Сергей Ребров не включил молодого игрока на поединок с Грузией. Причина такого решения не известна.

Заявка сборной Украины на матчи Лиги Наций. Фото: скриншот УАФ

Накануне матча пятого тура Лиги Наций "сине-желтые" замыкают турнирную таблицу в своем квартете.

Напомним, ведущий футболист сборной Украины может перейти в состав английского "Манчестер Юнайтед".

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