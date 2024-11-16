Ванат не сыграет с Грузией, Довбик в строю на матч Лиги Наций

У сборной Украины новая потеря — кто не сыграет с Грузией
В рамках пятого тура Лиги Наций сборная Грузии примет в Батуми национальную команду Украины. У "сине-желтых" появилась новая кадровая потеря накануне поединка.
Главный тренер сборной Украины не включил в заявку команды одного из форвардов, сообщает официальный сайт УАФ.
В субботу, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени сборную Украины ждет поединок пятого тура Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва станет Грузия, которую "сине-желтые" в предыдущем очном противостоянии обыграли со счетом 1:0.
Кто не сможет выйти на поле
В заявке сборной Украины на матч в Батуми не оказалось Андрея Лунина, который пропускает поединки Лиги Наций в ноябре. Зато в нее попал форвард "Ромы" Артем Довбик. У него были проблемы со здоровьем накануне матча, однако не исключено, что футболист выйдет на поле.
Зато нападающий "Динамо" Владислав Ванат точно не поможет своей национальной команде. Сергей Ребров не включил молодого игрока на поединок с Грузией. Причина такого решения не известна.
Накануне матча пятого тура Лиги Наций "сине-желтые" замыкают турнирную таблицу в своем квартете.
Напомним, ведущий футболист сборной Украины может перейти в состав английского "Манчестер Юнайтед".
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