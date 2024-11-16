Украина U-19 проиграла Словении в отборе на Евро-2025

Сборная Украины U-19. Фото: УАФ

Сборная Украины сыграла второй матч отбора на чемпионат Европы по футболу-2025 U-19. Соперником команды Дмитрия Михайленко была команда Словении.

Сборная Украины уступила со счетом 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Михайленко начал матч с новичком команды из "Манчестер Юнайтед" Захаром Бауманом, а на скамейке запасных остались Кристиан Шевченко и Матвей Пономаренко.

Несмотря на талантливую молодежь, единственный гол в матч забили словенцы. На 49-й минуте Давыж Пейчич пробил Суркиса.

После пропущенного гола, Украина не доминировала на поле и могла пропустить второй раз.

Отметим, что в первом туре отбора команда Михайленко уступила Казахстану со счетом 1:2.

В настоящее время Украина занимает последнее место в группе А. Лидером квартета являются Нидерланды, которые в своем единственном матче уверенно обыграли Словению.

Следующий матч Украина сыграет 19 ноября против Нидерландов.

Украина U-19 — Словения U-19 — 0:1

Гол: Пейчич, 49

Украина U-19: Суркис, Гавриленко, Коробов, Захарченко, Бауманн (Осипенко 46), Гусол (Шевченко 63), Ищенко, Синчук, Цуканов (Лен 88), Дегтярь (Вернаттус 87), Ломага (Пономаренко 63)

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