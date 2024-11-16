Шевченко не попал в основу сборной Украины U-19 на важный матч

Кристиан Шевченко в составе национальной команды. Фото: instagram.com/kristianms7/

Юношеская сборная Украины проводит квалификационный матч на Евро-2025. Соперником подопечных Дмитрия Михайленко стали сверстники из Словении.

В прошлом туре обе сборные потерпели поражение, сообщает портал Новини.LIVE.

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Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко сделал пять замен в составе своей команды по сравнению с прошлым матчем отбора на Евро-2025. В основе не оказалось Кристиана Шевченко. Зато с первых минут на поле вышел вратарь киевского "Динамо" Вячеслав Суркис, а также футболист "Манчестер Юнайтед" Зак Бауманн.

Голкипер Суркис во время игры. Фото: instagram.com/surkis.v/

Состав Украины U-19

Сын президента УАФ начал матч на скамейке запасных. Не исключено, что он выйдет на поле во втором тайме.

Украина: Суркис — Дигтярь, Гавриленко, Захарченко, Коробов — Ищенко — Гусол, Цуканов, Бауманн, Синчук — Ломага.

Запасные: Бакус, Шершень, Шевченко, Осипенко, Пономаренко, Дикий, Пшеничнюк, Вернаттус, Лень.

В первом поединке квалификации подопечные Дмитрия Михайленко проиграли Казахстану со счетом 1:2. Однако и сегодняшний соперник Украины, сборная Словении уступила Нидерландам 0:2.

"Сине-желтые" после первого тура занимали третье место в турнирной таблице своего квартета, словенцы ее замыкали.

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