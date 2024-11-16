Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шевченко не потрапив до основи збірної України U-19 arrow

Шевченко не потрапив до основи збірної України U-19

16 листопада 2024 13:19
Станіслав Костюк - Редактор
Шевченко не потрапив до основи збірної України U-19 на важливий матч
Крістіан Шевченко у складі національної команди. Фото: instagram.com/kristianms7/
Станіслав Костюк - Редактор

Юнацька збірна України проводить кваліфікаційний матч на Євро-2025. Суперником підопічних Дмитра Михайленка стали однолітки зі Словенії.

У минулому турі обидві збірні зазнали поразки, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко зробив п'ять замін у складі своєї команди, порівняно з минулим матчем відбору на Євро-2025. В основі не було Крістіана Шевченка. Натомість із перших хвилин на поле вийшов воротар київського "Динамо" В'ячеслав Суркіс, а також футболіст "Манчестер Юнайтед" Зак Бауманн.

В'ячеслав Суркіс
Голкіпер Суркіс під час гри. Фото: instagram.com/surkis.v/

Склад України U-19

Син президента УАФ розпочав матч на лаві запасних. Не виключено, що він вийде на поле у другому таймі.

Україна: Суркіс — Дігтяр, Гавриленко, Захарченко, Коробов — Іщенко — Гусол, Цуканов, Бауманн, Сінчук — Ломага.

Запасні: Бакус, Шершень, Шевченко, Осипенко, Пономаренко, Дикий, Пшеничнюк, Вернаттус, Лень.

У першому поєдинку кваліфікації підопічні Дмитра Михайленка програли Казахстану з рахунком 1:2. Однак і сьогоднішній суперник України збірна Словенії поступилася Нідерландам 0:2.

"Синьо-жовті" після першого туру посідали третє місце у турнірній таблиці свого квартету, словенці її замикали.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може перейти до англійського "Манчестер Юнайтед".

Керівництво київського "Динамо" достроково відкликало з оренди одного із молодих вихованців команди.

У заявці збірної України на матч із Грузією в Лізі Націй не було одного з форвардів.

спорт футбол Крістіан Шевченко Дмитро Михайленко Збірна України U-19 В'ячеслав Суркіс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:54 Зеленський пояснив, чому військові йдуть у СЗЧ

13:50 На Одещині на митниці виявили косметологічний контрабандний товар

13:48 У Львові виправдали доктора "Пі" — хто він такий і за що судили

13:45 У Чорнобилі жаби пристосувалися до впливу радіації

13:27 Верховний Суд покарав ексберкутівця з Харкова за катування людей

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

13:26 Українці можуть придбати житло в Німеччині — як взяти іпотеку

13:16 Ветеран війни з Одеси розповів про мізерні компенсації військовим

13:13 Трамп подав до суду на ряд провідних американських видань, — ЗМІ

13:12 У Варшаві готуються найважливіші переговори щодо війни в Україні

13:00 Деякі українці можуть отримати чималі виплати — хто має право

13:54 Зеленський пояснив, чому військові йдуть у СЗЧ

13:50 На Одещині на митниці виявили косметологічний контрабандний товар

13:48 У Львові виправдали доктора "Пі" — хто він такий і за що судили

13:45 У Чорнобилі жаби пристосувалися до впливу радіації

13:27 Верховний Суд покарав ексберкутівця з Харкова за катування людей

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

13:26 Українці можуть придбати житло в Німеччині — як взяти іпотеку

13:16 Ветеран війни з Одеси розповів про мізерні компенсації військовим

13:13 Трамп подав до суду на ряд провідних американських видань, — ЗМІ

13:12 У Варшаві готуються найважливіші переговори щодо війни в Україні

13:00 Деякі українці можуть отримати чималі виплати — хто має право

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку