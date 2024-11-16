Шевченко не потрапив до основи збірної України U-19 на важливий матч

Шевченко не потрапив до основи збірної України U-19
Юнацька збірна України проводить кваліфікаційний матч на Євро-2025. Суперником підопічних Дмитра Михайленка стали однолітки зі Словенії.
У минулому турі обидві збірні зазнали поразки, повідомляє портал Новини.LIVE.
Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко зробив п'ять замін у складі своєї команди, порівняно з минулим матчем відбору на Євро-2025. В основі не було Крістіана Шевченка. Натомість із перших хвилин на поле вийшов воротар київського "Динамо" В'ячеслав Суркіс, а також футболіст "Манчестер Юнайтед" Зак Бауманн.
Склад України U-19
Син президента УАФ розпочав матч на лаві запасних. Не виключено, що він вийде на поле у другому таймі.
Україна: Суркіс — Дігтяр, Гавриленко, Захарченко, Коробов — Іщенко — Гусол, Цуканов, Бауманн, Сінчук — Ломага.
Запасні: Бакус, Шершень, Шевченко, Осипенко, Пономаренко, Дикий, Пшеничнюк, Вернаттус, Лень.
У першому поєдинку кваліфікації підопічні Дмитра Михайленка програли Казахстану з рахунком 1:2. Однак і сьогоднішній суперник України збірна Словенії поступилася Нідерландам 0:2.
"Синьо-жовті" після першого туру посідали третє місце у турнірній таблиці свого квартету, словенці її замикали.
Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може перейти до англійського "Манчестер Юнайтед".
Керівництво київського "Динамо" достроково відкликало з оренди одного із молодих вихованців команди.
У заявці збірної України на матч із Грузією в Лізі Націй не було одного з форвардів.
Читайте Новини.LIVE!