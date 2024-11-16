Шевченко не потрапив до основи збірної України U-19 на важливий матч

Крістіан Шевченко у складі національної команди. Фото: instagram.com/kristianms7/

Юнацька збірна України проводить кваліфікаційний матч на Євро-2025. Суперником підопічних Дмитра Михайленка стали однолітки зі Словенії.

У минулому турі обидві збірні зазнали поразки, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко зробив п'ять замін у складі своєї команди, порівняно з минулим матчем відбору на Євро-2025. В основі не було Крістіана Шевченка. Натомість із перших хвилин на поле вийшов воротар київського "Динамо" В'ячеслав Суркіс, а також футболіст "Манчестер Юнайтед" Зак Бауманн.

Голкіпер Суркіс під час гри. Фото: instagram.com/surkis.v/

Склад України U-19

Син президента УАФ розпочав матч на лаві запасних. Не виключено, що він вийде на поле у другому таймі.

Україна: Суркіс — Дігтяр, Гавриленко, Захарченко, Коробов — Іщенко — Гусол, Цуканов, Бауманн, Сінчук — Ломага.

Запасні: Бакус, Шершень, Шевченко, Осипенко, Пономаренко, Дикий, Пшеничнюк, Вернаттус, Лень.

У першому поєдинку кваліфікації підопічні Дмитра Михайленка програли Казахстану з рахунком 1:2. Однак і сьогоднішній суперник України збірна Словенії поступилася Нідерландам 0:2.

"Синьо-жовті" після першого туру посідали третє місце у турнірній таблиці свого квартету, словенці її замикали.

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