Україна та Грузія зіграли внічию в матчі Ліги Націй

Матч Грузія — Україна. Фото: Reuters

У п’ятому турі групового етапу Ліги Націй збірна України зіграла з Грузією. Матч відбувся під рясною зливою в Батумі.

Команди не визначили переможця, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гравці України після забитого м'яча. Фото: Reuters

Як Україна зіграла з Грузією

Грузія цікавіше почала матч, оскільки за шість хвилин у них були атаки з ударами по воротах від Зівзівадзе та Кварцхелії.

Грузини тільки почали вірити у свою міць, коли Україна несподівано забила на сьомій хвилині. Під час контратаки Мудрик обігрався з Судаковим, а потім Михайло прострелив до центру штрафної таким чином, що Кверквелія зрізав м’яч у свої ворота.

Грузія хотіла відразу піти в атаку та відігратись, але Україна засушила гру. В кінці тайму у Мудрика та Зубкова були моменти для взяття воріт.

У другому таймі перший небезпечний момент зробили грузини, після удару Хвічі в перекладину. Україна відразу відповіла своїм моментом, але Довбик з семи метрів пробив вище воріт.

На 76-й хвилині Грузії вдалося забити. Після подачі з правого флангу Кочорішвілі пробив головою, але Трубін відбив м’яч перед собою, що дозволили забити Мікаутадзе.

Мікаутадзе після забитогот м'яча. Фото: Reuters

Після забитого м’яча Грузія пішла перемагати. Господарі поля в кінці матчу створили багато моментів, змусивши Україну грати на відбій.

Однак в доданий час Україна вибігла в контратаку в ході якої Гуцуляк та Назаренко пробивали з чудових позицій, але Мамардашвілі відбив м’яч.

Грузія — Україна — 1:1

Голи: Мікаутадзе, 76 — Кверквелія, 7 (авт.)

Грузія: Мамардашвілі — Кверквелія (Гочолеішвілі, 67), Кашія, Лочошвілі — Какабадзе, Чакветадзе (Давіташвілі, 46), Кочорашвілі, Кітеішвілі (Меквабішвілі, 86), Шенгелія (Цитаішвілі, 67) — Зівзівадзе (Мікаутадзе, 67) — Кварацхелія.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков (Назаренко, 86), Бражко (Калюжний, 80), Шапаренко (Криськів, 65) — Зубков (Гуцуляк, 65), Довбик (Яремчук, 80), Мудрик.

Попередження: Лочошвілі, Гочолеішвілі — Зубков, Шапаренко, Миколенко, Мудри

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