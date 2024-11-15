Жена защитника Шахтера Бондаря блистает в новой фотосессии — фото

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Жена центрального защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря любит эпатажные фотосессии. При этом девушку можно понять, поскольку природа одарила ее многими достоинствами.

В новой фотосессии, снимки которой она показала в Instagram, Дарья Бондарь показала, почему ее называют красоткой.

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Среди жен игроков Украинской премьер-лиги Бондарь является одной из самых популярных жен футболистов в соцсетях. В Instagram у девушки на текущий момент 486 тысяч фолловеров. Дарья популярнее своего мужа.

Валерий и Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha/

Обольстительная фотосессия Бондарь

В новой фотосессии Дарья снялась в новом образе. Девушка одета в коричневых шортах и курточке и белой футболке. При этом образ дополнял пояс французского бренда одежды "Луи Витон".

При этом Дарья все время позировала на стуле. Иногда она сидела на нем, а затем использовала как опору для своего колена.

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Отметим, что Бондарь работает в пресс-службе донецкого "Шахтера". Поэтому Валерий всегда в поле ее зрения.

Напомним, ранее в красивом образе на публике появилась бышая жена экс-звезды "Динамо" и сборной Украины.

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