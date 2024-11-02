Обольстительные фото опубликовала жена игрока Шахтера Валерия Бондаря

Жена игрока Шахтера снялась в очень обольстительном образе — фото
Жена игрока донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря является одной из самых популярных "половинок" в украинском футболе. Девушка активно работает над соцсетями.
В сторис Instagram Дарья Бондарь опубликовала обольстительные фото с новой фотосессии.
По количеству фолловеров в Instagram Савина является очень популярной — 483 тысячи человек. Девушка начала набирать в узнаваемости еще со времен отношений с экс-игроком "Динамо" Владиславом Супрягой.
Новый образ жены Бондаря
Дарья предстала в коричневом кожаном платье, одев которое стала более загадочной и сексуальной, если бы была в нижнем белье или купальнике.
При этом важно отметить, что внешность Дарьи позволяет ей делать на себе любую одежду привлекательной.
К тому же она любит коричневые кожаные вещи. Ранее у нее на странице не единожды можно было увидеть одежду в этой стилистике.
Валерий в свои 25 лет менее популярный чем его жена. Не сильно способствует этому его игра на поле, поскольку футболист вместе с командой переживают кризис.
В текущем сезоне Бондарь в 14 матчах за "Шахтер" забил один мяч. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 5 млн евро.
Напомним, донецкий "Шахтер" из-за дисквалификации лишился футболиста, который лишил их победы в матче против "Динамо".
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