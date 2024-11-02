Обольстительные фото опубликовала жена игрока Шахтера Валерия Бондаря

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Жена игрока донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря является одной из самых популярных "половинок" в украинском футболе. Девушка активно работает над соцсетями.

В сторис Instagram Дарья Бондарь опубликовала обольстительные фото с новой фотосессии.

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Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Новый образ жены Бондаря

Дарья предстала в коричневом кожаном платье, одев которое стала более загадочной и сексуальной, если бы была в нижнем белье или купальнике.

При этом важно отметить, что внешность Дарьи позволяет ей делать на себе любую одежду привлекательной.

К тому же она любит коричневые кожаные вещи. Ранее у нее на странице не единожды можно было увидеть одежду в этой стилистике.

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Валерий в свои 25 лет менее популярный чем его жена. Не сильно способствует этому его игра на поле, поскольку футболист вместе с командой переживают кризис.

В текущем сезоне Бондарь в 14 матчах за "Шахтер" забил один мяч. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 5 млн евро.

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