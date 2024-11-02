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Жена игрока Шахтера снялась в очень обольстительном образе — фото

2 ноября 2024 08:50
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Обольстительные фото опубликовала жена игрока Шахтера Валерия Бондаря
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена игрока донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря является одной из самых популярных "половинок" в украинском футболе. Девушка активно работает над соцсетями.

В сторис Instagram Дарья Бондарь опубликовала обольстительные фото с новой фотосессии.

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По количеству фолловеров в Instagram Савина является очень популярной — 483 тысячи человек. Девушка начала набирать в узнаваемости еще со времен отношений с экс-игроком "Динамо" Владиславом Супрягой.

Дарья Бондарь
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Новый образ жены Бондаря

Дарья предстала в коричневом кожаном платье, одев которое стала более загадочной и сексуальной, если бы была в нижнем белье или купальнике.

При этом важно отметить, что внешность Дарьи позволяет ей делать на себе любую одежду привлекательной.

К тому же она любит коричневые кожаные вещи. Ранее у нее на странице не единожды можно было увидеть одежду в этой стилистике.

Дарья Бондарь
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha
Дарья Бондарь
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Валерий в свои 25 лет менее популярный чем его жена. Не сильно способствует этому его игра на поле, поскольку футболист вместе с командой переживают кризис.

В текущем сезоне Бондарь в 14 матчах за "Шахтер" забил один мяч. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 5 млн евро.

Напомним, донецкий "Шахтер" из-за дисквалификации лишился футболиста, который лишил их победы в матче против "Динамо".

Один из турецких футбольных клубов заинтересован в переходе Александра Караваева из "Динамо".

Новичок киевского "Динамо" рассказал, почему главный тренер Александр Шовковский ему не доверяет.

Валерий Бондарь футбол ФК Шахтер жены футболистов Дарья Савина

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