Звабливі фото опублікувала дружина гравця Шахтаря Валерія Бондаря

Дружина гравця Шахтаря знялася в дуже звабливому образі — фото
Дружина гравця донецького "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря є однією із найпопулярніших "половинок" в українському футболі. Дівчина активно працює над соцмережами.
У сторіс Instagram Дар'я Бондар опублікувала спокусливі фото з нової фотосесії.
За кількістю фоловерів у Instagram Савіна є дуже популярною — 483 тисячі людей. При цьому дівчина почала набирати впізнаваності ще з часів стосунків з ексгравцем "Динамо" Владиславом Супрягою.
Новий образ дружини Бондаря
Дар'я постала перед публікою в коричневій шкіряній сукні, одягнувши яку стала загадковішою і сексуальнішою, навіть, якби була в нижній білизні або купальнику.
При цьому важливо відзначити, що зовнішність Дарії дозволяє їй робити на собі будь-який одяг привабливим.
До того ж вона любить коричневі шкіряні речі. Раніше у неї на сторінці неодноразово можна було побачити одяг у цій стилістиці.
Валерій у свої 25 років менш популярний, ніж його дружина. Не дуже сприяє цьому його гра на полі, оскільки футболіст разом із командою переживають кризу.
Цього сезону Бондар у 14 матчах за "Шахтар" забив один м'яч. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 5 млн євро.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" через дискваліфікацію втратив футболіста, який позбавив їх перемоги в матчі проти "Динамо".
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