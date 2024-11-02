Звабливі фото опублікувала дружина гравця Шахтаря Валерія Бондаря

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дружина гравця донецького "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря є однією із найпопулярніших "половинок" в українському футболі. Дівчина активно працює над соцмережами.

У сторіс Instagram Дар'я Бондар опублікувала спокусливі фото з нової фотосесії.

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За кількістю фоловерів у Instagram Савіна є дуже популярною — 483 тисячі людей. При цьому дівчина почала набирати впізнаваності ще з часів стосунків з ексгравцем "Динамо" Владиславом Супрягою.

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Новий образ дружини Бондаря

Дар'я постала перед публікою в коричневій шкіряній сукні, одягнувши яку стала загадковішою і сексуальнішою, навіть, якби була в нижній білизні або купальнику.

При цьому важливо відзначити, що зовнішність Дарії дозволяє їй робити на собі будь-який одяг привабливим.

До того ж вона любить коричневі шкіряні речі. Раніше у неї на сторінці неодноразово можна було побачити одяг у цій стилістиці.

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Валерій у свої 25 років менш популярний, ніж його дружина. Не дуже сприяє цьому його гра на полі, оскільки футболіст разом із командою переживають кризу.

Цього сезону Бондар у 14 матчах за "Шахтар" забив один м'яч. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 5 млн євро.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" через дискваліфікацію втратив футболіста, який позбавив їх перемоги в матчі проти "Динамо".

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