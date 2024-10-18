Дружина Валерія Бондаря захопила публіку пікантними знімками з Парижа

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дружина центрального захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря любить зацікавити свою публіку . Цього разу дівчина відвідала Париж та зробила фотозвіт.

Знімки з Парижа Дар'я Бондар опублікувала у Instagram.

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Зазначимо, що дружина Бондаря працює працівником пресслужби донецького клубу. Раніше вона також працювала у спортивній журналістиці. У Instagram Дар'я дуже популярна, зібравши собі аудиторію майже півмільйона підписників.

Дар'я Бондар на пристані. Фото: instagram.com/savinadasha

Дружина Бондаря в яскравому образі на вулицях Парижа

Дар'я в Парижі була помічена серед подруг і біля Ейфелевої вежі, яка є головною пам'яткою міста.

Дар'я не була одягнена зухвало. Але одяг, глибоке декольте та міні-спідниця наголосили на красі української дівчини.

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дар'я Бондар із подругою. Фото: instagram.com/savinadasha

Красиві ніжки Дар'ї Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Поки Дар'я була у Парижі Валерій Бондар був у збірній України, де не зіграв жодної хвилини у матчах Ліги Націй проти Грузії (1:0) та Чехії (1:1). Цікаво, що на другий матч захисник навіть не потрапив до заявки команди.

Цього сезону 25-річний захисник зіграв у десяти матчах за "Шахтар". Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 5 млн євро.

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