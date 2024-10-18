Жена Валерия Бондаря восхитила публику пикантными снимками из Парижа

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Жена центрального защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря любит заинтересовать свою публику. На этот раз девушка посетила Париж и сделала фотоотчет.

Снимки из Парижа Дарья Бондарь опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Отметим, что жена Бондаря работает сотрудником пресс-службы донецкого клуба. Ранее она также работала в спортивной журналистике. В Instagram Дарья очень популярна, собрав себе аудиторию почти из полмиллиона подписчиков.

Дарья Бондарь на пирсе. Фото: instagram.com/savinadasha

Жена Бондаря в ярком образе на улицах Парижа

Дарья в Париже была замечена в окружении подруг и возле Эйфелевой башни, которая является главной достопримечательностью города.

Дарья не была одета вызывающе. Но одежда, глубокое декольте и мини-юбка подчеркнули красоту украинской девушки.

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Дарья Бондарь с подругой. Фото: instagram.com/savinadasha

Красивые ножки Дарьи Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Пока Дарья была в Париже Валерий Бондарь был в сборной Украины, где не сыграл ни минуты в матчах Лиги Наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1). Интересно, что на второй матч защитник даже не попал в заявку команды.

В текущем сезоне 25-летний защитник сыграл в десяти матчах за "Шахтер". Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 5 млн евро.

Напомним, ранее легенда "Челси" рассказал, что вингеру сборной Украины Михаилу Мудрику нужно менять в Карьере.

Ранее легендарный вратарь сборной Испании оценил важность Андрея Лунина для "Реала".