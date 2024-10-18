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Легенда Челси рассказал, что нужно Мудрику для изменения роли запасного в клубе

18 октября 2024 00:35
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Малуда о шансах Мудрика в Челси: конкуренция и важность эмоций
Михаил Мудрик перед игрой. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Михаил Мудрик постепенно стал в "Челси" игроком ротации, ведь на его позиции в клубе играют два игрока, которым тренерский состав больше доверяет. Украинец сейчас в плохой ситуации, но можно все изменить.

Об этом сообщил бывший игрок "Челси" Флоран Малуда, слова которого привел портал Football London.

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Что делать Мудрику

Бывший игрок сборной Франции отметил, что в "Челси" существует большая конкуренция, особенно на флангах, и у каждого игрока есть соперник на его позиции.

Малуда подчеркнул, что Мудрику нужно понимать, что если он не воспользуется предоставленными шансами, на его место всегда найдется другой сильный игрок.

Флоран Малуда
Флоран Малуда. Фото: instagram.com/fmalouda

При этом эксперт отметил, что Мудрик давно в клубе, и от него ждут лучшей игры. Флоран уверен, что шанс у украинца будет, поскольку "синие" играют в четырех турнирах.

"Нет сомнений, что Мудрик имеет все шансы стать игроком топ-уровня. У него есть необходимые качества, чтобы стать звездой АПЛ. Уверен, что с этим согласятся многие.

Чтобы реализовать свой потенциал ему важно научиться контролировать свои эмоции. Это поможет ему повысить самообладание и быть более эффективным на ключевых участках поля. Мудрику следует улучшить свои решения на последнем рубеже атаки. Хотелось бы, чтобы он стал увереннее и агрессивнее, веря в свою способность обыгрывать соперников", — сказал Мудрик.

Мудрик в текущем сезоне выходил на поле в восьми матчах, где сделал три ассиста.

Напомним, ранее Георгий Судаков отомстил Николаю Шапаренко за Мудрика.

Мудрика жестко раскритиковали за ничью в матче против Чехии.

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