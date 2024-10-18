Малуда про шанси Мудрика в Челсі: важливі конкуренція та емоції

Михайло Мудрик перед грою. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Михайло Мудрик поступово став у "Челсі" гравцем ротації, адже на його позиції в клубі грають два гравці, яким тренерський склад більше довіряє. Українець же наразі у поганій ситуації, але можна все змінити.

Про це повідомив колишній гравець "Челсі" Флоран Малуда, слова якого навів портал Football London.

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Михайло Мудрік. Фото: Reuters

Що робити Мудрику

Колишній гравець збірної Франції зазначив, що у "Челсі" існує велика конкуренція, особливо на флангах, і кожен гравець має суперника на його позиції.

Малуда наголосив, що Мудрику треба розуміти, що якщо він не скористається наданими шансами, на його місце завжди знайдеться інший сильний гравець.

Флоран Малуда. Фото: instagram.com/fmalouda

При цьому експерт зазначив, що Мудрик давно в клубі, і від нього чекають на найкращу гру. Флоран упевнений, що шанс українець матиме, оскільки "сині" грають у чотирьох турнірах.

"Немає сумнівів, що Мудрик має всі шанси стати гравцем топрівня. Він має необхідні якості, щоб стати зіркою АПЛ. Упевнений, що з цим погодиться багато хто.

Щоб реалізувати свій потенціал, йому важливо навчитися контролювати свої емоції. Це допоможе йому підвищити самовладання та бути більш ефективним на ключових ділянках поля. Мудрику слід покращити свої рішення на останньому рубежі атаки. Хотілося б, щоб він став впевненішим і агресивнішим, вірячи у свою здатність обігрувати суперників", — сказав Мудрик.

Мудрик цього сезону виходив на поле у восьми матчах, де зробив три асисти.

Нагадаємо, раніше Георгій Судаков помстився Миколі Шапаренку за Мудрика.

Мудрика жорстко розкритикували за нічию у матчі проти Чехії.