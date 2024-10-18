Сантьяго Каньисарес: Лунин надежен, но Куртуа — лучший

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В мадридском "Реале" украинцу Андрею Лунину отведена роль запасного вратаря. При этом в клубе украинца ценят болельщики, тренерский состав, партнеры по команде и руководство.

Легендарный вратарь "Валенсии" и сборной Испании Сантьяго Каньисарес высказался о голкиперах мадридцев, передает портал Sport.ua.

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Отметим, что Каньисарес играл в "Реале" и ему была отведена роль запасного вратаря, как и у Лунина. Сантьяго смог стать легендарным игроком лишь после ухода из клуба.

Сантьяго Каньисарес. Фото: скриншот

Каньисарес доволен Луниным

По словам Каньисареса, Куртуа — это Месси или Роналду среди вратарей, и он будет первым номером в любой ситуации.

Вратарь рассказал, что игра без Куртуа всегда хуже, чем с ним, независимо от того, насколько качественная у него замена. Также он добавил, что Лунин обеспечивает стабильную и надежную игру в воротах.

"Играть без Куртуа хуже, чем играть с Куртуа – это очевидно, независимо от качества его замены. В то же время Лунин всегда дает гарантию и стабильность в воротах, но Куртуа дает то, что не дает ни один вратарь", — сказал Каньисарес.

Отметим, что Лунин в текущем сезоне сыграл за "Реал" два матча, где пропустил один гол.

Напомним, два игрока "Реала" вошли в список самых высокооплачиваемых игроков мира.

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