Искусственный интеллект оценил шансы Украины на ЧМ-2026 - прогноз

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Следующим крупным футбольным турниром на международной арене станет чемпионат мира-2026. Турнир состоится в США, Канаде и Мексике.

Британское издание The Sun опубликовало прогноз искусственного интеллекта на плей-офф турнира.

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Прогноз искусственного интеллекта на ЧМ-2026

Согласно прогнозу компьютера, Украина выйдет из группы в плей-офф, где в 1/16 финала сине-желтые сыграют против Испании.

Искусственный интеллект прогнозирует, что Украина проиграет, а испанцы выйдут в финал, где уступят Аргентине.

Примечательно, что полуфиналистами турнира будут Уругвай и Англия.

Отметим, что 13 декабря состоится жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира-2026.

Сборная Украины в отборе не сможет быть в первой корзине. У команды остаются шансы на вторую корзину, но подопечной Сергея Реброва также важно хорошо выступить в двух последних матчах Лиги Наций против Грузии и Албании.

Напомним, Андрей Лунин вскоре может перейти в легендарный футбольный клуб.

Ранее завершил карьеру известный украинский футболист.