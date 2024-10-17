Штучний інтелект оцінив шанси України на ЧС-2026 — прогноз

Штучний інтелект оцінив шанси збірної України на чемпіонаті світу-2026
Наступним великим футбольним турніром на міжнародній арені стане чемпіонат світу-2026. Турнір пройде в США, Канаді та Мексиці.
Британське видання The Sun опублікувало прогноз штучного інтелекту на плей-оф турніру.
Прогноз штучного інтелекту на ЧС-2026
Згідно з прогнозом комп’ютера, Україна вийде з групи в плей-оф, де в 1/16 фіналу синьо-жовті зіграють проти Іспанії.
Штучний інтелект прогнозує, що Україна програє, а іспанці вийдуть в фінал, де поступляться Аргентині.
Цікаво, що півфіналістами турніру будуть Уругвай та Англія.
Зазначимо, що 13 грудня відбудеться жеребкування європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Збірна України в відборі не зможе бути в першому кошику. У команди залишаються шанси на другий кошик, але підопічним Сергія Реброва також важливо добре виступити в двох останніх матчах Ліги Націй проти Грузії та Албанії.
Нагадаємо, Андрій Лунін невдовзі може перейти до легендарного футбольного клубу.
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