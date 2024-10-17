Штучний інтелект оцінив шанси України на ЧС-2026 — прогноз

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Наступним великим футбольним турніром на міжнародній арені стане чемпіонат світу-2026. Турнір пройде в США, Канаді та Мексиці.

Британське видання The Sun опублікувало прогноз штучного інтелекту на плей-оф турніру.

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Прогноз штучного інтелекту на ЧС-2026

Згідно з прогнозом комп’ютера, Україна вийде з групи в плей-оф, де в 1/16 фіналу синьо-жовті зіграють проти Іспанії.

Штучний інтелект прогнозує, що Україна програє, а іспанці вийдуть в фінал, де поступляться Аргентині.

Цікаво, що півфіналістами турніру будуть Уругвай та Англія.

Зазначимо, що 13 грудня відбудеться жеребкування європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Збірна України в відборі не зможе бути в першому кошику. У команди залишаються шанси на другий кошик, але підопічним Сергія Реброва також важливо добре виступити в двох останніх матчах Ліги Націй проти Грузії та Албанії.

Нагадаємо, Андрій Лунін невдовзі може перейти до легендарного футбольного клубу.

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