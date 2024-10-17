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Штучний інтелект оцінив шанси збірної України на чемпіонаті світу-2026

17 жовтня 2024 23:00
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Штучний інтелект оцінив шанси України на ЧС-2026 — прогноз
Збірна України з футболу. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Наступним великим футбольним турніром на міжнародній арені стане чемпіонат світу-2026. Турнір пройде в США, Канаді та Мексиці.

Британське видання The Sun опублікувало прогноз штучного інтелекту на плей-оф турніру.

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Прогноз штучного інтелекту на ЧС-2026. Фото: скриншот

Прогноз штучного інтелекту на ЧС-2026

Згідно з прогнозом комп’ютера, Україна вийде з групи в плей-оф, де в 1/16 фіналу синьо-жовті зіграють проти Іспанії.

Штучний інтелект прогнозує, що Україна програє, а іспанці вийдуть в фінал, де поступляться Аргентині.

Цікаво, що півфіналістами турніру будуть Уругвай та Англія.

Зазначимо, що 13 грудня відбудеться жеребкування європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Збірна України в відборі не зможе бути в першому кошику. У команди залишаються шанси на другий кошик, але підопічним Сергія Реброва також важливо добре виступити в двох останніх матчах Ліги Націй проти Грузії та Албанії.

Нагадаємо, Андрій Лунін невдовзі може перейти до легендарного футбольного клубу.

Раніше завершив кар'єру відомий український футболіст.

ФІФА Сергій Ребров футбол Збірна України з футболу чемпіонат світу

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