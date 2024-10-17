Євген Паст завершив кар'єру футболіста і став тренером у Чорноморці

Євген Паст. Фото: скриншот

Український воротар Євген Паст оголосив про завершення кар’єри гравця. 36-річний футболіст почав новий етап в кар’єрі.

Про це футболіст повідомив у інтерв’ю YouTube-каналу "Чорноморця".

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Уродженець Одеси у своїй піковій формі був лідером клубів, де виступав, але жодного матчу не провів за збірну України.

Євген Паст став тренером

Паст офіційно оголосив, що завершив свою кар’єру футболіста та перейшов на роботу тренером.

Колишній футболіст наразі працює тренером в академії "Чорноморця". Наразі він працює з голкіперами команд U-14, U-16 та U-17.

"Як професійного футболіста мене ви вже не побачите. Я перейшов на тренерську діяльність, хочу спробувати себе, зрозуміти, чи це моє.

Вже пішов другий тиждень роботи тренером. Знайомимося, спілкуємося та звикаємо один до одного з хлопцями. Робочий процес вже пішов", — сказав Паст.

Минулий сезон Паст провів у рівненському "Вересі". Також він виступав за "Чорноморець", "Зірку" з Кропивницького, чернігівську "Десну" та "Дніпро-1". Найбільш яскравий етап кар’єри футболіст провів у Чернігові, коли став одним з найкращих голкіперів УПЛ.

Нагадаємо, колега Паста по воротарському цеху Андрій Лунін може перейти з "Реала" до англійського клубу.

Раніше на матчі УПЛ між "Шахтарем" та ЛНЗ стався скандал, оскільки черкаським уболівальникам заборонили пронести на стадіон банери, де згадувалися полонені "азовці".