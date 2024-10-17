Евгений Паст завершил карьеру футболиста и стал тренером в Черноморце

Евгений Паст. Фото: скриншот

Украинский вратарь Евгений Паст объявил о завершении карьеры игрока. 36-летний футболист начал новый этап в карьере.

Об этом футболист сообщил в интервью YouTube-каналу "Черноморца".

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Уроженец Одессы в своей пиковой форме был лидером клубов, где выступал, но ни одного матча не провел за сборную Украины.

Евгений Паст стал тренером

Паст официально объявил, что завершил свою карьеру футболиста и перешел на работу тренером.

Бывший футболист работает тренером в академии "Черноморца". В настоящее время он тренирует голкиперов команд U-14, U-16 и U-17.

"Как профессионального футболиста меня вы уже не увидите. Я перешел на тренерскую деятельность, хочу попробовать себя, понять мое ли это.

Уже ушла вторая неделя работы тренером. Знакомимся, общаемся и привыкаем друг к другу с ребятами. Рабочий процесс уже пошел", — сказал Паст.

Прошлый сезон Паст провел в ровенском "Вересе". Также он выступал за "Черноморец", "Звезду" из Кропивницкого, черниговскую "Десну" и "Днепр-1". Наиболее яркий этап карьеры футболист провел в Чернигове, став одним из лучших голкиперов УПЛ.

Напомним, коллега Паста по вратарскому цеху Андрей Лунин может перейти из "Реала" в английский клуб.

Ранее на матче УПЛ между "Шахтером" и ЛНЗ произошел скандал, поскольку черкасским болельщикам запретили пронести на стадион баннеры, где упоминались пленные "азовцы".