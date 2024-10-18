Сантьяго Каньїсарес: Лунін надійний, але Куртуа — найкращий

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У мадридському "Реалі" українцю Андрію Луніну відведено роль запасного воротаря. При цьому у клубі українця цінують уболівальники, тренерський склад, партнери по команді та керівництво.

Легендарний воротар "Валенсії" та збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес висловився про голкіперів мадридців, передає портал Sport.ua.

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Зазначимо, що Каньїсарес грав у "Реалі" і йому було відведено роль запасного воротаря, як і Луніну. Сантьяго зміг стати легендарним гравцем лише після відходу з клубу.

Сантьяго Каньїсарес. Фото: скріншот

Каньїсарес задоволений Луніним

За словами Каньїсареса, Куртуа — це Мессі чи Роналду серед воротарів, і він буде першим номером у будь-якій ситуації.

Воротар розповів, що гра без Куртуа завжди гірша, ніж із ним, незалежно від того, наскільки якісна у нього заміна. Також він додав, що Лунін забезпечує стабільну та надійну гру у воротах.

"Грати без Куртуа гірше, ніж грати з Куртуа — це очевидно, незалежно від якості його заміни. Водночас Лунін завжди дає гарантію і стабільність у воротах, але Куртуа дає те, що не дає жоден воротар", — сказав Каньїсарес.

Зазначимо, що Лунін цього сезону зіграв за "Реал" два матчі, де пропустив один гол.

Нагадаємо, два гравці "Реала" увійшли до списку найоплачуваніших гравців світу".

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