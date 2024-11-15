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Дружина футболіста Шахтаря взяла участь у пікантній фотосесії

15 листопада 2024 07:35
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина захисника Шахтаря Бондаря блищить у новій фотосесії — фото
Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дружина центрального захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря любить епатажні фотосесії. При цьому дівчину можна зрозуміти, оскільки природа подарувала їй багато переваг.

У новій фотосесії, знімки якої дівчина показала у Instagram, Дар'я Бондар показала, чому її називають красунею.

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Серед дружин гравців Української прем'єр-ліги Бондар є однією із найпопулярніших дружин футболістів у соцмережах. У Instagram у дівчини зараз 486 тисяч фоловерів. Дар'я популярніша за свого чоловіка.

Дар'я Бондар
Валерій та Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha/

Зваблива фотосесія Бондар

У новій фотосесії Дар'я знялася у новому образі. Дівчина одягнена в коричневі шорти і куртку і білу футболку. При цьому образ доповнював пояс французького бренду одягу "Луї Вітон".

При цьому Дар'я весь час позувала на стільці. Іноді вона сиділа на ньому, а потім використовувала як опору свого коліна.

Дар'я Бондар
Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha
Дар'я Бондар
Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha
Дар'я Бондар
Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha
Дар'я Бондар
Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Зазначимо, що Бондар працює у пресслужбі донецького "Шахтаря". Тому Валерій завжди у полі її зору.

Нагадаємо, раніше у гарному образі на публіці з'явилася колишня дружина ексзірки "Динамо" та збірної України.

Найкрасивіша футболістка у світі показала свій образ у спідній білизні.

Інсайдер розповів, чому розлучаються тренер воротарів "Шахтаря" Андрій П'ятов та його дружина Юлія після 19 років шлюбу.

футбол ФК Шахтар Валерій Бондар дружини футболістів Дар'я Савіна

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