Дружина захисника Шахтаря Бондаря блищить у новій фотосесії — фото

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дружина центрального захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря любить епатажні фотосесії. При цьому дівчину можна зрозуміти, оскільки природа подарувала їй багато переваг.

У новій фотосесії, знімки якої дівчина показала у Instagram, Дар'я Бондар показала, чому її називають красунею.

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Серед дружин гравців Української прем'єр-ліги Бондар є однією із найпопулярніших дружин футболістів у соцмережах. У Instagram у дівчини зараз 486 тисяч фоловерів. Дар'я популярніша за свого чоловіка.

Валерій та Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha/

Зваблива фотосесія Бондар

У новій фотосесії Дар'я знялася у новому образі. Дівчина одягнена в коричневі шорти і куртку і білу футболку. При цьому образ доповнював пояс французького бренду одягу "Луї Вітон".

При цьому Дар'я весь час позувала на стільці. Іноді вона сиділа на ньому, а потім використовувала як опору свого коліна.

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Зазначимо, що Бондар працює у пресслужбі донецького "Шахтаря". Тому Валерій завжди у полі її зору.

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