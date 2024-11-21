Бывшая жена Олега Гусева Мария Гуревич покорила соцсети горячими формами

Мария Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20

Бывшая жена тренера киевского "Динамо" и экс-игрока киевлян и сборной Украины Олега Гусева Мария Гуревич продолжает радовать своих фолловеров в соцсетях. Часть из них на нее подписаны еще со временя ее замужества с футболистом.

В новой фотосессии Гуревич показала в Instagram свои обольстительные формы.

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Отметим, что еще со времен ее футбольной жизни девушка популярна в социальных сетях. В Instagram на нее подписаны 109 тысяч фолловеров.

Бывшая Гусева зажгла соцсети

Мария опубликовала фотосессию, где она в обольстительном голубом платье. Одежда Гуревич подчеркивала ее стройные ножки и спортивные формы.

Мария Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20

Мария Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20

Мария Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20

Мария прожила с Гусевым 10 лет, за время которых у них родилась дочь.

После разрыва отношений с Гусевым Елена вышла замуж за Олега Гуревича, бывшего мужа Аллы Добкиной.

Напомним, жена футболиста национальной команды показала свои обольстительные изгибы тела.

Самая красивая футболистка разделась на камеру, чтобы стать демоном.

Также ранее показала себя самая горячая волейболистка в мире.