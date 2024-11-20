Кайла Симмонс – фото самой привлекательной волейболистки США и звезды Instagram

Кайла Симмонс. Фото: instagram.com/kaylasimmmons

В США проживает одна из самых привлекательных волейболисток в мире Кайла Симмонс. Благодаря своей внешности эта девушка стала звездой.

Очередными горячими фото девушка поделилась в Instagram.

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Кайла Симмонс. Фото: instagram.com/kaylasimmmons

Волейболистка, которая горяча как пламя

Кайла играла в волейбол в университете во Флориде, где показала хорошие выступления и была приглашена в юношескую сборную США.

После сборной девушка удостоилась играть за волейбольную команду Университета Маршалла, который является одним из самых больших и престижных государственных вузов в США.

Кайла Симмонс. Фото: instagram.com/kaylasimmmons

Во время выступлений в университетском волейболе девушка успешно играла в NCAA.

Со времен юности Симмонс начала публиковать пикантные фото в соцсетях. Девушка начала становиться популярной, что не нравилось руководству вузов. По итогу, девушку вынудили завершить карьеру.

Сейчас 26-летняя Кайла продолжает радовать мужчин в соцсетях. Благодаря этому она зарабатывает больше, чем могла иметь в волейболе.

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