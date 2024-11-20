Кайла Симмонс – фото самой привлекательной волейболистки США и звезды Instagram

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото
В США проживает одна из самых привлекательных волейболисток в мире Кайла Симмонс. Благодаря своей внешности эта девушка стала звездой.
Очередными горячими фото девушка поделилась в Instagram.
Внешность Кайлы и ее готовность делиться ею с публикою привлекло к девушке один миллион фолловеров.
Волейболистка, которая горяча как пламя
Кайла играла в волейбол в университете во Флориде, где показала хорошие выступления и была приглашена в юношескую сборную США.
После сборной девушка удостоилась играть за волейбольную команду Университета Маршалла, который является одним из самых больших и престижных государственных вузов в США.
Во время выступлений в университетском волейболе девушка успешно играла в NCAA.
Со времен юности Симмонс начала публиковать пикантные фото в соцсетях. Девушка начала становиться популярной, что не нравилось руководству вузов. По итогу, девушку вынудили завершить карьеру.
Сейчас 26-летняя Кайла продолжает радовать мужчин в соцсетях. Благодаря этому она зарабатывает больше, чем могла иметь в волейболе.
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