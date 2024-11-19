Микела Демайтер снова удивила поклонников откровенными фото

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Канада славится лучшими хоккеистами в мире. При этом там живут очень красивые представительницы женского хоккея.

Самой красивой хоккеисткой является Микела Демайтер, которая поделилась новым пикантным фото в Instagram.

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Демайтер снова разделась

В Instagram Демайтер не публикует такие "горячие" фото как на OnlyFans. При этом они также очень пикантные.

В новой публикации деушка предстала в купальнике и сапогах. Получилось очень откровенно и горячо.

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Ранее Демайтер выступала на позиции вратаря за команду Bluewater Hawks в Онтарио, но завершила спортивную карьеру после стремительного роста популярности в социальных сетях.

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