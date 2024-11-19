Микела Демайтер снова удивила поклонников откровенными фото

Самая красивая хоккеистка в мире снова разделась на камеру — фото
Канада славится лучшими хоккеистами в мире. При этом там живут очень красивые представительницы женского хоккея.
Самой красивой хоккеисткой является Микела Демайтер, которая поделилась новым пикантным фото в Instagram.
Демайтер благодаря сайту OnlyFans стала очень популярной за пределами хоккея. Ресурс ля тех, кто любит "клубничку", приносит девушке больше доходов чем спорт.
Демайтер снова разделась
В Instagram Демайтер не публикует такие "горячие" фото как на OnlyFans. При этом они также очень пикантные.
В новой публикации деушка предстала в купальнике и сапогах. Получилось очень откровенно и горячо.
Ранее Демайтер выступала на позиции вратаря за команду Bluewater Hawks в Онтарио, но завершила спортивную карьеру после стремительного роста популярности в социальных сетях.
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